Politico назвало кандидатів на роль переговірника ЄС із рф

18 травня 2026, 13:39
Politico назвало кандидатів на роль переговірника ЄС із рф
Серед можливих переговірників від ЄС називають Меркель, Драгі та Стубба.

У Європейському Союзі обговорюють можливе призначення спеціального переговорника для контактів із росією щодо війни в Україні. 

Серед основних кандидатів називають колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель, експрем’єра Італії Маріо Драгі та президента Фінляндії Александра Стубба, пише Politico.

Також серед потенційних кандидатів згадується глава європейської дипломатії Кая Каллас. Попри жорстку позицію щодо кремля, останнім часом вона допустила можливість призначення окремого посланника від ЄС і заявила, що це питання можуть обговорити міністри закордонних справ країн блоку вже найближчим часом.

Минулого тижня Каллас навіть натякнула на власну готовність до такої ролі, заявивши журналістам, що зможе розпізнати пастки, які розставляє росія.

Втім, за словами кількох європейських дипломатів, саме її принципова антиросійська позиція може зробити кандидатуру неприйнятною для кремля.

Щодо Ангели Меркель, у ЄС відзначають її досвід контактів як із Володимиром Зеленським, так і з путіним. Однак частина європейських політиків скептично ставиться до її можливого повернення в переговорний процес через суперечливу оцінку попередніх спроб діалогу з москвою.

Президент Фінляндії Александр Стубб має репутацію досвідченого переговорника, однак його приналежність до країни-члена НАТО може знизити шанси на підтримку з боку рф.

Маріо Драгі, як зазначає видання, користується авторитетом у Європі та вважається компромісною фігурою, однак поки не демонстрував зацікавленості у такій ролі.

Водночас джерела, знайомі з позицією Києва, наголошують, що потенційний посланник повинен мати підтримку ЄС, але водночас не асоціюватися безпосередньо з європейськими інституціями, яким кремль не довіряє.

Серед інших можливих кандидатів також називають міністра закордонних справ Норвегії Еспена Барта Ейде та главу МЗС Індії Субраманьяма Джайшанкара.

Як зазначає Politico, головною проблемою для призначення переговорника залишається не позиція москви чи Києва, а відсутність єдності серед самих країн ЄС.

 
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється