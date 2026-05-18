росія слабшає у війні проти України – Каллас

У Брюсселі заявляють про глухий кут у переговорах і роль Китаю як потенційного посередника.

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що москва нині не перебуває у сильній переговорній позиції у війні проти України, а міжнародний тиск може змусити її змінити підхід.

Про це вона сказала 18 травня перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ з питань розвитку.

За словами Каллас, процес мирних переговорів наразі фактично заблокований.

"Щодо України ми бачимо, що мирні переговори зайшли в глухий кут. Наразі нічого не відбувається", – зазначила вона.

Водночас на її думку росія не має переваги, яка дозволяла б їй диктувати умови.

"Ми бачимо, що росія перебуває не в найсильнішій позиції, і нам потрібно докласти зусиль, щоб вони сіли за стіл переговорів", – сказала Каллас.

Вона також прокоментувала можливу роль Китаю в цьому процесі, наголосивши, що Пекін має важелі впливу на москву.

"Китай, який має тісні стосунки з росією, може відіграти роль, яка справді здатна переконати її зупинити цю війну", – додала вона.

Як повідомлялося раніше, в ЄС дедалі частіше наголошують, що ключовим фактором у завершенні війни є посилення тиску на рф, а не поступки у переговорах.

Також зазначимо, що цієї неділі москва зазнала наймасованішої атаки дронів за рік.