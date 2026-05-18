США фіксують загрозу дронів із Куби – Axios

18 травня 2026, 10:03
США фіксують загрозу дронів із Куби – Axios
У Вашингтоні занепокоєні можливими атаками на об’єкти США.

Розвідка США фіксує зростання загрози з боку Куби через розвиток її програми військових безпілотників. 

Про це повідомляє видання Axios.

За даними видання, Гавана придбала понад 300 ударних дронів у росії та Ірану і нібито обговорювала можливість їх використання проти американських об’єктів.

Серед потенційних цілей називають базу США в затоці Гуантанамо, американські кораблі та район Кі-Вест у штаті Флорида.

У Вашингтоні також звертають увагу на посилення військово-технічної співпраці Куби з росією та можливу участь іранських радників у розвитку дронових програм.

На цьому тлі американські спецслужби та військові посилюють моніторинг ситуації в Карибському регіоні.

У неділю ми писали, що Куба закупила понад 300 дронів у рф та Ірану.

 

