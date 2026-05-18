США фіксують загрозу дронів із Куби – Axios
Розвідка США фіксує зростання загрози з боку Куби через розвиток її програми військових безпілотників.
Про це повідомляє видання Axios.
За даними видання, Гавана придбала понад 300 ударних дронів у росії та Ірану і нібито обговорювала можливість їх використання проти американських об’єктів.
Серед потенційних цілей називають базу США в затоці Гуантанамо, американські кораблі та район Кі-Вест у штаті Флорида.
У Вашингтоні також звертають увагу на посилення військово-технічної співпраці Куби з росією та можливу участь іранських радників у розвитку дронових програм.
На цьому тлі американські спецслужби та військові посилюють моніторинг ситуації в Карибському регіоні.
