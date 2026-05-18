18 травня 2026, 08:12
У Британії спростували відставку Стармера – Sky News
В уряді заявили, що прем’єр не планує залишати посаду.

Уряд Великої Британії відреагував на чутки про можливу відставку прем’єр-міністра Кіра Стармера. 

Як повідомляє телеканал Sky News, міністерка культури Ліза Ненді заявила, що глава уряду залишатиметься на посаді щонайменше до літніх парламентських канікул.

За її словами, повідомлення про можливу зміну лідера Лейбористської партії є "піною та нісенітницею". 

Вона наголосила, що в партії існує офіційна процедура для запуску боротьби за лідерство, однак ніхто нею не скористався.

Ненді також закликала партійців зберігати єдність та зосередитися на роботі уряду, а не на внутрішніх суперечках.

Чутки про можливу відставку Стармера посилилися після невдалих для лейбористів місцевих виборів у травні 2026 року.

У неділю, 17 тарвня, стало відомо, що прем’єр-міністр Британії Кір Стармер нібито обговорює з близьким оточенням можливість відставки. Частина його соратників закликає не поспішати із заявами до результатів додаткових виборів.

 
