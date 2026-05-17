Великі перевізники знайшли спосіб обійти Ормузьку протоку – FT

17 травня 2026, 19:21
Вантажі перенаправляють через порти Червоного моря та Оманської затоки.

Великі судноплавні компанії, зокрема MSC, Maersk, CMA CGM та Hapag-Lloyd, знайшли часткове рішення для обходу фактично заблокованої Ормузької протоки на тлі війни США та Ірану. 

Про це повідомляє Financial Times.

Компанії переорієнтовують частину вантажопотоків через порти Червоного моря та Оманської затоки, зокрема Янбу та Короля Абдалли в Саудівській Аравії, а також Фуджейру в ОАЕ. Далі вантажі транспортуються сухопутними маршрутами до ключових хабів регіону, серед яких Даммам, Басра та Джабаль-Алі.

Втім, такий механізм лише частково компенсує пропускну здатність морських перевезень, які раніше проходили через Ормузьку протоку. За даними галузі, кількість проходів через протоку скоротилася до кількох суден на день проти близько 135 до початку війни. Також повідомляється про атаки щонайменше 38 суден.

Гендиректор Hapag-Lloyd Рольф Габбен Янсен зазначив, що єдиною альтернативою залишається комбінована логістика через сухопутні ''містки'', однак їхня пропускна здатність значно нижча.

За оцінками компаній, торговельні потоки до регіону Перської затоки скоротилися на 60–80%. Через це порти змушені надавати пріоритет вантажам першої необхідності, зокрема продуктам харчування та медикаментам.

Учасники ринку також повідомляють про перенаправлення аграрних вантажів і товарів широкого вжитку через порти Червоного моря та Оманської затоки з подальшим транспортуванням автомобільним та менш містким морським транспортом.

Раніше в ООН заявили, що блокада Ормузької протоки загрожує світу голодом.

 

