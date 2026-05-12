Блокада Ормузької протоки загрожує світу голодом – ООН

За даними Організації Об'єднаних Націй, блокада Ормузької протоки загрожує голодом 45 млн людей.

Світ опинився за крок до масштабної гуманітарної катастрофи через зупинку постачання добрив через Ормузьку протоку. Міжнародна спільнота має лише кілька тижнів, щоб запобігти глобальному голоду.

Про це заявив виконавчий директор Управління Організації Об'єднаних Націй з обслуговування проєктів (UNOPS) Жорже Морейра да Сілва.

За словами представника Організації Об'єднаних Націй, блокада ключового морського маршруту внаслідок конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном перекрила шлях суднам, що перевозять добрива та сировину для їхнього виробництва (аміак, карбамід, сірку).

"У нас є кілька тижнів, щоб запобігти масштабній гуманітарній кризі. Ми можемо стати свідками ситуації, яка штовхне ще 45 млн людей до голоду та виснаження", – наголосив Жорже Морейра да Сілва.

Як зазначається, найбільше постраждають країни Африки та Азії. У багатьох із них саме зараз тривають посівні кампанії. Якщо фермери не отримають добрива у найближчі тижні, врожаї будуть втрачені, що спровокує стрімку продовольчу інфляцію та дефіцит продуктів у світі.

Хоча ціни на їжу поки стабільні, вартість добрив уже суттєво зросла, що змушує аграріїв економити на підживленні ґрунту, знижуючи майбутню врожайність. Зауважимо, генсек Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш ще у березні створив робочу групу для організації безпечного коридору. Для стабілізації ситуації необхідно забезпечити прохід всього п’яти суден на добу.