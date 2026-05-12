Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Блокада Ормузької протоки загрожує світу голодом – ООН

12 травня 2026, 17:57
Блокада Ормузької протоки загрожує світу голодом – ООН
Фото DR
За даними Організації Об'єднаних Націй, блокада Ормузької протоки загрожує голодом 45 млн людей.

Світ опинився за крок до масштабної гуманітарної катастрофи через зупинку постачання добрив через Ормузьку протоку. Міжнародна спільнота має лише кілька тижнів, щоб запобігти глобальному голоду.

Про це заявив виконавчий директор Управління Організації Об'єднаних Націй з обслуговування проєктів (UNOPS) Жорже Морейра да Сілва.

За словами представника Організації Об'єднаних Націй, блокада ключового морського маршруту внаслідок конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном перекрила шлях суднам, що перевозять добрива та сировину для їхнього виробництва (аміак, карбамід, сірку).
 
"У нас є кілька тижнів, щоб запобігти масштабній гуманітарній кризі. Ми можемо стати свідками ситуації, яка штовхне ще 45 млн людей до голоду та виснаження", – наголосив Жорже Морейра да Сілва.
 
Як зазначається, найбільше постраждають країни Африки та Азії. У багатьох із них саме зараз тривають посівні кампанії. Якщо фермери не отримають добрива у найближчі тижні, врожаї будуть втрачені, що спровокує стрімку продовольчу інфляцію та дефіцит продуктів у світі.
 
Хоча ціни на їжу поки стабільні, вартість добрив уже суттєво зросла, що змушує аграріїв економити на підживленні ґрунту, знижуючи майбутню врожайність. Зауважимо, генсек Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш ще у березні створив робочу групу для організації безпечного коридору. Для стабілізації ситуації необхідно забезпечити прохід всього п’яти суден на добу.
ООНОрмузька протока

Останні матеріали

Парад показав втому кремля. росіяни так і не почули, куди путін веде війну – CEPA
Політика
Парад показав втому кремля. росіяни так і не почули, куди путін веде війну – CEPA
Переклад iPress – 12 травня 2026, 14:50
Україна підточує російську воєнну машину. Далекобійні удари поступово змінюють логіку війни – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна підточує російську воєнну машину. Далекобійні удари поступово змінюють логіку війни – Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 травня 2026, 12:46
Війна путіна повертається до Москви. Він більше не може приховувати її наслідки від російського суспільства – Енн Епплбом
Політика
Війна путіна повертається до Москви. Він більше не може приховувати її наслідки від російського суспільства – Енн Епплбом
Переклад iPress – 12 травня 2026, 00:04
Таємна зброя України: адаптація. Ніщо не перевершує здатність переграти ворога розумом – Марк Гертлінг
Cуспільство
Таємна зброя України: адаптація. Ніщо не перевершує здатність переграти ворога розумом – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 11 травня 2026, 16:34
Збірна України з сокки вирушає на Євро-2026 з підтримкою betking
Спорт
Збірна України з сокки вирушає на Євро-2026 з підтримкою betking
11 травня 2026, 16:12
Самогубство наддержави. І відновлення справедливості – Тімоті Снайдер
Політика
Самогубство наддержави. І відновлення справедливості – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 травня 2026, 11:28
Найвідвертіший парад. Замість перемоги панували тривога і пригнічення – Філліпс О'Брайен
Політика
Найвідвертіший парад. Замість перемоги панували тривога і пригнічення – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 травня 2026, 00:03
SADAT – турецький аналог
Політика
SADAT – турецький аналог "Ваґнера". Ключовий інструмент турецького впливу в Африці та на Близькому Сході – Сінан Джідді
Переклад iPress – 08 травня 2026, 13:46
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється