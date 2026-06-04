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ЗАЕС зазнала масованого обстрілу – МАГАТЕ

04 червня 2026, 13:21
ЗАЕС зазнала масованого обстрілу – МАГАТЕ
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив серйозне занепокоєння.

Вранці 4 червня Запорізька теплоелектростанція, яка забезпечує передачу електроенергії на окуповану Запорізьку АЕС, зазнала масованого обстрілу. Представники МАГАТЕ на території ЗАЕС бачили дим з боку ТЕС і чули звуки військової активності.

Про це повідомляє агентство у X.

"Цей випадок викликає серйозне занепокоєння щодо єдиної лінії електропередачі, яка забезпечує живлення Запорізької АЕС. Протягом останніх тижнів вона вже кілька разів виходила з ладу, через що станція повністю залежала від аварійних дизель-генераторів, необхідних для охолодження шести реакторів і недопущення ядерної аварії", – йдеться у повідомленні.

Наразі лінія електропередачі залишається в роботі. Працівники Запорізької ТЕС перебували в укриттях під час обстрілу.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив серйозне занепокоєння та закликав негайно припинити обстріли, аби не допустити тривалого знеструмлення станції.

ЗАЕСМАГАТЕРафаель Гроссі

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