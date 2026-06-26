МАГАТЕ: на ЗАЕС завершили ремонт лінії, але підстанція пошкоджена

Наразі вона не може бути введена в експлуатацію через технічні пошкодження.

На Запорізькій атомній електростанції завершили ремонт ключової лінії електропередачі та частини енергетичної інфраструктури, однак повноцінно відновити її роботу поки не можуть через пошкодження підстанції.

Про це зазначає агенція Reuters із посиланням на МАГАТЕ.

За даними агентства, ремонтні роботи проводилися в межах тимчасового локального припинення вогню між Україною та росією. Вони охоплювали лінію електропередачі "Дніпровська" напругою 750 кВ та розподільчу підстанцію Запорізької теплової електростанції, яка забезпечує живлення ЗАЕС через резервну лінію "Феросплавна-1" напругою 330 кВ.

Водночас лінію "Дніпровська" поки не введено в експлуатацію через значні пошкодження підстанції, до якої вона підключена.

"Лінія відремонтована, але її ще потрібно ввести в експлуатацію", – заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

У МАГАТЕ зазначають, що роботи з відновлення підстанції тривають, однак їх завершення найближчим часом не очікується.