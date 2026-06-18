У США розкрили офіційний текст угоди з Іраном

Офіційне підписання відбудеться у п'ятницю.

США у середу оприлюднили офіційний текст меморандуму про взаєморозуміння, досягнутого з Іраном минулих вихідних.

Про це повідомив CNN.

Високопосадовець американської адміністрації зачитав документ із 14 пунктів, у якому викладено положення щодо відкриття Ормузької протоки, послаблення фінансових обмежень щодо Ірану та рамки для подальших переговорів стосовно іранської ядерної програми. Документ має назву "Ісламабадський меморандум про взаєморозуміння між Сполученими Штатами Америки та Ісламською Республікою Іран" і був оприлюднений після критики через те, що його текст тривалий час не публікували.

"По суті, це угода, яка дозволяє нам негайно відкрити Ормузьку протоку, зобов'язати іранців знищити ядерний матеріал і водночас створює механізм, за якого чим більше Іран демонструватиме конструктивну поведінку, тим більше економічного та санкційного пом'якшення ми будемо готові надати, що може зробити країну більш заможною", – заявив високопосадовець США.

Меморандум планують офіційно підписати у п'ятницю, після чого розпочнеться 60-денний період переговорів щодо остаточної угоди. Раніше CNN повідомляв про проєкт документа. Опублікований текст загалом збігається з ним, хоча містить низку відмінностей у формулюваннях. Зокрема, у фінальній версії згадується "мінімальна методологія" нейтралізації запасів високозбагаченого урану, якої не було в проєкті. Також фінальний текст уточнює, що Іран дозволить безкоштовний прохід комерційних суден через Ормузьку протоку лише протягом 60 днів, тоді як у проєкті ця умова була відсутня.

Американський чиновник повідомив CNN, що текст, який потрапив до редакції, відображав версію документа, яку в цифровому форматі підписали Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс та спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф ще в неділю.

Згідно з текстом, сторони зобов'язуються негайно й постійно припинити військові операції на всіх напрямках, включно з Ліваном, та надалі утримуватися від погроз силою. США та Іран також зобов'язуються поважати суверенітет одна одної та не втручатися у внутрішні справи.

США одразу після підписання почнуть знімати морську блокаду Ірану та повністю припинять її протягом 30 днів, а також відведуть свої сили від кордонів Ірану протягом 30 днів після укладення остаточної угоди. Натомість Іран докладе максимальних зусиль для забезпечення безкоштовного проходу комерційних суден між Перською та Оманською затоками протягом 60 днів, завершить розмінування протягом 30 днів і проведе консультації з Оманом щодо майбутнього управління судноплавством у протоці.

США разом з регіональними партнерами розроблять план реконструкції та економічного розвитку Ірану обсягом щонайменше $300 млрд, механізм якого мають узгодити протягом 60 днів. Також США зобов'язуються поступово припинити всі санкції щодо Ірану, включно з резолюціями Радбезу ООН та рішеннями Ради керівників МАГАТЕ, відповідно до погодженого графіка.

Іран підтверджує, що не отримуватиме і не розроблятиме ядерну зброю. Запаси збагаченого урану нейтралізуватимуть за "мінімальною методологією" – шляхом розбавлення на території Ірану під контролем МАГАТЕ. До укладення остаточної угоди сторони погодилися зберігати статус-кво: Іран не змінюватиме поточний стан ядерної програми, а США не запроваджуватимуть нових санкцій і не розміщуватимуть додаткових сил у регіоні.

Окремо США зобов'язуються негайно надати Міністерству фінансів повноваження видавати винятки для експорту іранської нафти та супутніх послуг, включно з банківськими операціями та страхуванням, а також забезпечити повний доступ Ірану до заморожених активів. Сторони також домовилися створити виконавчий механізм для контролю за виконанням меморандуму.

Остаточна угода має бути схвалена обов’язковою до виконання резолюцією Ради Безпеки ООН.