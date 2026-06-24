Інспекції МАГАТЕ в Ірані обов’язково відбудуться – Гроссі

Перевірки в Ірані є питанням часу та обов’язково будуть реалізовані в межах підписаних домовленостей.

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що інспектори організації обов’язково відвідають ядерні об’єкти в Ірані.

За його словами, це є ключовою частиною домовленостей, спрямованих на контроль і скорочення іранських запасів високозбагаченого урану, пише агенція The Associated Press.

Водночас представники США та Ірану раніше озвучували суперечливі позиції щодо того, чи будуть інспекції проведені в повному обсязі. Гроссі назвав ці розбіжності переважно словесною війною і частиною політичних заяв.

"Я розумію політичні заяви, вони є частиною реальності, але головне – існує меморандум про взаєморозуміння, підписаний обома сторонами", – сказав він.

За словами очільника МАГАТЕ, документ передбачає, що будь-яка ядерна діяльність на об’єктах з ядерними матеріалами перебуватиме під повним наглядом агентства.

"Очевидно, що для цього нам доведеться провести інспекції. Чи це станеться за два дні, за тиждень чи за десять – не принципово. Це обов’язково відбудеться", – додав Гроссі.

Інспекції МАГАТЕ мають ключове значення для реалізації домовленостей, які передбачають обмеження іранських запасів високозбагаченого урану.

Раніше ми писали, що Іран відмовляється від перевірок ядерних об'єктів фахівцями МАГАТЕ.