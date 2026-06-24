Іран відмовляється від перевірок ядерних об'єктів фахівцями МАГАТЕ

У США наполягають на перевірках і вважають їх кроком до денуклеарізації.

Дональд Трамп звинуватив Тегеран у затягуванні переговорів через відмову іранської сторони пускати міжнародних інспекторів МАГАТЕ на пошкоджені ядерні об'єкти. Подальші переговори про мир опинилися під загрозою зриву через розбіжності у позиціях сторін.

Про це повідомляє The Washington Post.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран вже погодився на інспекції на невизначений термін. Він назвав заяви Тегерана про відсутність домовленостей неправдивими.