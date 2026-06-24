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Іран відмовляється від перевірок ядерних об'єктів фахівцями МАГАТЕ

24 червня 2026, 09:09
Іран відмовляється від перевірок ядерних об'єктів фахівцями МАГАТЕ
Фото: DW
У США наполягають на перевірках і вважають їх кроком до денуклеарізації.
Дональд Трамп звинуватив Тегеран у затягуванні переговорів через відмову іранської сторони пускати міжнародних інспекторів МАГАТЕ на пошкоджені ядерні об'єкти. Подальші переговори про мир опинилися під загрозою зриву через розбіжності у позиціях сторін.
 
Про це повідомляє The Washington Post.
 
Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран вже погодився на інспекції на невизначений термін. Він назвав заяви Тегерана про відсутність домовленостей неправдивими.
 
"Якщо вони не погодяться на це, подальших переговорів не буде!" – написав Трамп у соцмережі Truth Social.
 
Раніше віцепрезидент Джей Ді Венс назвав готовність Ірану до перевірок важливою віхою. Він зазначив, що це перший крок до остаточної денуклеаризації. Офіційний Іран вже спростував заяви американських лідерів. Речник Міністерства закордонних справ Есмаїл Бакаї повідомив, що планів щодо інспекцій пошкоджених об'єктів немає. Посадовці навіть не зустрічалися з головою МАГАТЕ.
 
"Для цього питання просто немає встановленої процедури", – заявив Бакаї.
 
Він додав, що країна буде дотримуватися лише стандартних та прозорих процедур. Тим часом державний секретар США Марко Рубіо вважає, що Іран маніпулює інформацією. На його думку, такі заяви Тегерана розраховані на внутрішню аудиторію і це частина політичної гри всередині країни. Видання нагадує, що з червня 2025 року Іран заборонив інспекторам відвідувати місця атак. Посол Ірану в ООН Алі Бахрейні каже, що обговорення ядерної діяльності відбудеться на наступному етапі переговорів.

 

війнаІранМАГАТЕ

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