На ЗАЕС через бойові дії виникли проблеми з водопостачанням – МАГАТЕ

Гроссі наголосив, що стабільне забезпечення працівників станції водою та іншими базовими послугами є критично важливим.

Військова активність у районі тимчасово окупованої Запорізької АЕС призвела до перебоїв із водопостачанням на окремих об'єктах станції та в Енергодарі. Водночас загрози для охолодження реакторів наразі немає, заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Про це повідомляє Reuters.

За його словами, атаки пошкодили місцеву енергетичну інфраструктуру, через що без води залишилися частина міста та територія атомної станції. Попри це, запасів води зі свердловин достатньо для безпечного охолодження ядерного палива.

Гроссі наголосив, що стабільне забезпечення працівників станції водою та іншими базовими послугами є критично важливим для безпечної експлуатації об'єкта. Він також повідомив, що експерти МАГАТЕ, які постійно перебувають на ЗАЕС, мають обмежений доступ до водопровідної води з 18 липня.

Очільник агентства не поклав відповідальність за військову активність на жодну зі сторін конфлікту. Також він зазначив, що місія МАГАТЕ й надалі не має доступу до розташованого поблизу центру реагування на надзвичайні ситуації через безпекові ризики.

Минулого тижня російський "Росатом" повідомив про загибель головного інженера Запорізької АЕС, звинувативши в цьому український безпілотник. Гроссі у відповідь повторив, що персонал атомної електростанції має бути захищений за будь-яких обставин.