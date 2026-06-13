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ЗАЕС знову підключили до зовнішнього електропостачання

13 червня 2026, 19:44
ЗАЕС знову підключили до зовнішнього електропостачання
Енергоблоки станції забезпечували охолодження реакторів завдяки резервним системам.

Після того, як 10 червня Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) в 19-й раз повністю залишилася без зовнішнього електропостачання, її повторно підключили до зовнішньої електромережі після проведення ремонтних робіт. Вони стали можливими завдяки локальному режиму припинення вогню за посередництва Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Про це повідомило інформаційне агентство Reuters.

Запорізька атомна електростанція знову отримує електроенергію із зовнішньої мережі після завершення ремонтних робіт, проведених у межах локального припинення вогню, узгодженого за посередництва МАГАТЕ. Як повідомили в агентстві, станція залишалася без зовнішнього електропостачання майже три дні.

Це вже 19-й випадок втрати зовнішнього живлення на Запорізькій АЕС від початку повномасштабної війни. Причиною чергового інциденту стало пошкодження електричної підстанції на іншому березі Дніпра. Через це ввечері середи була відключена резервна лінія електропередачі "Феросплавна".

За даними МАГАТЕ, цей випадок став одним із найдовших періодів втрати зовнішнього живлення за весь час війни. Під час аварійної ситуації станція була змушена перейти на аварійні дизельні генератори. Саме вони забезпечували подачу електроенергії, необхідної для безпечного охолодження шести енергоблоків, які наразі перебувають у зупиненому стані.

Після завершення ремонтних робіт зовнішнє електропостачання було відновлене, а станцію знову підключили до мережі.

МАГАТЕЗАЕСросія окупанти

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