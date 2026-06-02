Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Рубіо спростував чутки про зняття санкцій з Ірану заради Ормузької протоки

02 червня 2026, 21:59
Рубіо спростував чутки про зняття санкцій з Ірану заради Ормузької протоки
Марко Рубіо. Фото: trend.az
За словами Рубіо, переговори проходять у два етапи.

Державний секретар США Марко Рубіо спростував припущення про те, що Вашингтон готовий знімати санкції з Ірану в обмін на відкриття Ормузької протоки.

Про це пише Politico.

"Ні, це не обговорювалося, це не пропонувалося", – заявив він у вівторок, 2 червня, цитує видання.

За словами Рубіо, переговори проходять у два етапи. На першому Іран має відкрити протоку, чітко заявити про відмову від стягнення мита з транзитних суден і припинення вогню по них, а також погодитися на продовження переговорів щодо ядерної програми. Саме на другому етапі може бути розглянуте питання ширшого скасування санкцій, але виключно у відповідь на конкретні кроки щодо ядерного досьє.

"Будь-яке скасування санкцій залежить від умов, а це означає, що воно має бути у відповідь на причину, через яку ці санкції були введені спочатку, а саме їхню ядерну програму", – підкреслив держсекретар.

Рубіо також зазначив, що прогрес у переговорах може бути досягнуто вже цього тижня або наступного. Того ж дня він повідомив, що Іран вперше погодився обговорювати аспекти своєї ядерної програми, які раніше були поза межами діалогу.

Марко РубіоІрансанкціїОрмузька протока

Останні матеріали

Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Найбільший провал американської контррозвідки в історії США – Крейг Анґер
Переклад iPress – 02 червня 2026, 14:09
Операція
Політика
Операція "Павутина" досі відлунює в росії. Її уроки стали попередженням для всього Заходу – CEPA
Переклад iPress – 02 червня 2026, 11:44
Україна б’є по російській логістиці й уже змінює ситуацію на фронті. Але перевагу треба використати, поки москва не адаптувалася – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна б’є по російській логістиці й уже змінює ситуацію на фронті. Але перевагу треба використати, поки москва не адаптувалася – Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 червня 2026, 08:19
Барделла проти Меланшона. Кошмарний сценарій для Брюсселя на французьких виборах може стати реальністю – Politico
Політика
Барделла проти Меланшона. Кошмарний сценарій для Брюсселя на французьких виборах може стати реальністю – Politico
Переклад iPress – 01 червня 2026, 15:33
Скільки балістичних ракет виробляє росія? Оцінка обсягів виробництва 9М723
Технології
Скільки балістичних ракет виробляє росія? Оцінка обсягів виробництва 9М723 "Іскандер-М" та Х-47М2 "Кинджал" – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 01 червня 2026, 12:52
Зруйнувати російську економіку й воєнну логістику. стратегія України в кампанії далекобійних і середньодальних ударів – Філліпс О'Брайен
Політика
Зруйнувати російську економіку й воєнну логістику. стратегія України в кампанії далекобійних і середньодальних ударів – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 червня 2026, 09:19
Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 29 травня 2026, 13:58
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує
Cуспільство
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує "Королівську подорож" під час війни
29 травня 2026, 13:11
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється