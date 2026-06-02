Рубіо спростував чутки про зняття санкцій з Ірану заради Ормузької протоки

За словами Рубіо, переговори проходять у два етапи.

Державний секретар США Марко Рубіо спростував припущення про те, що Вашингтон готовий знімати санкції з Ірану в обмін на відкриття Ормузької протоки.

Про це пише Politico.

"Ні, це не обговорювалося, це не пропонувалося", – заявив він у вівторок, 2 червня, цитує видання.

За словами Рубіо, переговори проходять у два етапи. На першому Іран має відкрити протоку, чітко заявити про відмову від стягнення мита з транзитних суден і припинення вогню по них, а також погодитися на продовження переговорів щодо ядерної програми. Саме на другому етапі може бути розглянуте питання ширшого скасування санкцій, але виключно у відповідь на конкретні кроки щодо ядерного досьє.

"Будь-яке скасування санкцій залежить від умов, а це означає, що воно має бути у відповідь на причину, через яку ці санкції були введені спочатку, а саме їхню ядерну програму", – підкреслив держсекретар.

Рубіо також зазначив, що прогрес у переговорах може бути досягнуто вже цього тижня або наступного. Того ж дня він повідомив, що Іран вперше погодився обговорювати аспекти своєї ядерної програми, які раніше були поза межами діалогу.