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Рубіо: Іран вперше погодився обговорювати аспекти своєї ядерної програми

02 червня 2026, 19:59
Рубіо: Іран вперше погодився обговорювати аспекти своєї ядерної програми
x.com/marcorubio
Держсекретар США назвав це "перспективою", яка може реалізуватися вже найближчими днями.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що перед Вашингтоном "відкривається перспектива" у переговорах з Іраном – Тегеран вперше погодився обговорювати аспекти своєї ядерної програми, які раніше були поза межами діалогу.

Про це він заявив у вівторок, 2 червня, цитує Sky News.

"Перед нами відкривається перспектива – це може статися сьогодні, завтра або наступного тижня — що вперше, принаймні на моїй пам'яті, вони погодилися обговорити аспекти своєї ядерної програми, про які ще місяць або рік тому вони навіть не хотіли згадувати", – сказав він.

Водночас Рубіо визнав, що переговорний процес ускладнюється через "дещо роздроблене" керівництво іранського режиму – отримання відповідей займає "кілька днів".

Заява пролунала на тлі суперечливих сигналів з іранського боку. 1 червня іранські ЗМІ повідомили, що Тегеран нібито призупинив переговори зі США на знак протесту проти дій Ізраїлю проти Лівану. Президент Трамп, своєю чергою, заявив, що розраховує досягти мирної угоди з Іраном "протягом наступного тижня".

СШАядерна зброяІранпереговориМарко Рубіо

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