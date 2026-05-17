Банківська система рф входить у кризу – розвідка

Економічні показники вказують на погіршення ситуації в банках.

У банківській системі рф вже простежуються ознаки системної кризи.

Про це йдеться у доповіді прокремлівського Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування, яку цитує Служба зовнішньої розвідки України.

За даними аналітиків, частка проблемних активів у російських банках перевищила 10% – рівень, який за методологією МВФ вважається порогом початку системної банківської кризи. Цей показник утримується вище критичного вже третій місяць поспіль.

Фахівці зазначають, що криза має "латентний" характер: погіршення якості активів приховується через реструктуризацію кредитів і домінування державних банків, що дозволяє підтримувати видимість стабільності.

Водночас уповільнюється економіка росії – за останній рік зростання ВВП сповільнилося до 0,4%, а негативна динаміка зберігається і на початку 2026 року.

Додатковим сигналом погіршення ситуації стало зростання простроченої дебіторської заборгованості між компаніями – вона вперше перевищила 8 трлн рублів (близько 3,8% ВВП рф). Майже половина підприємств називає затримки платежів ключовою проблемою.