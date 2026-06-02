WSJ: росія відновила постачання своїх військових баз у Сирії після зміни влади

Це перша підтверджена місія з постачання російських баз після повалення режиму Асада.

росія вперше після падіння режиму Башара Асада направила вантажне судно для забезпечення своїх військових об'єктів у Сирії. Це може свідчити про намір кремля зберегти військову присутність у країні попри зміну влади.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За даними видання, судно Sparta вирушило із Санкт-Петербурга у березні та прибуло до сирійського порту Тартус у травні. Більшу частину маршруту його супроводжували кораблі Військово-морського флоту рф. На борту перебували вантажі для поповнення запасів на авіабазі Хмеймім – одному з ключових російських військових об'єктів у Сирії.

У WSJ зазначають, що це перша підтверджена місія з постачання російських баз після повалення режиму Асада наприкінці 2024 року. Після громадянської війни колишній сирійський диктатор утік до росії, де перебуває досі. Нова влада Сирії видала ордер на його арешт за звинуваченнями у вбивствах і катуваннях.

Президент Сирії Ахмад аль-Шараа раніше заявляв, що більшість російських військових об'єктів у країні буде ліквідовано або перепрофільовано. За його словами, з усієї мережі баз залишилися лише Тартус і Хмеймім, які москва використовувала як стратегічні центри для операцій на Близькому Сході та в Африці.

Попри спроби кремля домовитися з новим сирійським керівництвом про збереження військової присутності, остаточних домовленостей поки не досягнуто.