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Правління Асада закінчилося: він покинув столицю

08 грудня 2024, 09:49
Правління Асада закінчилося: він покинув столицю
Фото:dw.com
Сирійські повстанці увійшли в столицю країни Дамаск, в якій не було розгортання армії.

Президент Башар аль-Асад на борту літака вилетів з Дамаска в невідомому напрямку.

Про це повідомив телеканал CNN.

Сьогодні, 8 грудня, сирійські повстанці після взяття під контроль важливого міста Хомс продовжили рух до столиці і почали входити у Дамаск.

Також вони оголосили, що "святкують новину про звільнення наших ув'язнених, зняття з них ланцюгів і оголошення про кінець епохи несправедливості у в'язниці Седна"

Мешканці сирійської столиці розповіли, що в центрі Дамаска було чути звуки стрілянини, але їх причина - невідома.

За їх словами, тисячі людей зібралися на головній площі Дамаска, махаючи руками та скандуючи "Свобода".

Повстанці після виведення урядових військ із ключових міст у Сирії протягом трохи більше ніж тижня та взяття під контроль десятків населених пунктів заявили, що просуваються до столиці, зокрема до резиденції Асада.

В Генштабі Сирійської арабської армії заявили військовослужбовцям про падіння режиму Асада і віддали наказ скласти зброю.

Сирійський офіцер розповів телеканалу, що Командування повідомило офіцерів, що "правління Башара Асада закінчилося після блискавичного наступу повстанців".

Між тим сирійські повстанці вже оголосили про успіх революції. Представники опозиції додали, що обіцяють зробити країну демократичною державою, поважати права власності та зберігати територіальну цілісність і суверенітет Сирії, а також "притягнути до відповідальності режим Асада".

Сили повстанців у Сирії також оголосили Дамаск "вільним від тирана Башара Асада". Про це йдеться у Telegram-каналі Командування військових операцій.

Перед цим повстанці заявили, що в Дамаску почали брати під контроль офіси державних ЗМІ, щоб "транслювати оголошення про перемогу над Асадом".

Також відомо, що президент покинув Дамаск. Заявляється, що Асад для цього скористався літаком, і вилетів зі столиці в невідомому напрямку в неділю.

Згідно з попередніми даними, Асад міг перебувати на борту російського літака Іл-76Т. Між тим за даними сервісу Flightradar, Іл-76Т з невідомих причин у неділю зник з радарів в районі Сирії. Це могло статися біля Аль-Сувейрі.

Вчора, 7 грудня, стадо відомо, що сирійські повстанці взяли під контроль велике місто Дар’а.

 

СиріяповстанняБашар аль-Асад

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