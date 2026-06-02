кремль заявив про готовність завершити війну за добу за однієї умови

Пєсков назвав умовою швидкого завершення війни виведення українських військ із регіонів, які рф намагається повністю окупувати.

Прессекретар кремля рф Дмитро Пєсков заявив, що москва може завершити війну проти України до кінця доби, якщо Київ погодиться вивести свої війська з територій, які росія незаконно вважає частиною рф.

Про це він сказав, коментуючи можливі строки завершення війни, повідомляють російські державні медіа.

Оцінюючи перспективи припинення бойових дій до кінця року, Пєсков заявив, що війна може закінчитися значно швидше.

"Для цього Зеленському необхідно віддати наказ своїм Збройним силам покинути територію російських регіонів", – заявив речник Кремля.

Під "російськими регіонами" москва має на увазі українські області, зокрема частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, які росія незаконно оголосила своїми після псевдореферендумів у 2022 році, а також окуповані території, які прагне повністю захопити.

Заява Пєскова пролунала після чергової хвилі масованих російських ударів по території України.

Нагажаємо, в ніч на 2 червня російські війська завдали масованого комбінованого удару по Києву та Дніпру.