Вучич спростував чутки про скасування безвізу з рф

Він назвав повідомлення про підготовку такого рішення дезінформацією.

Президент Сербії Александар Вучич спростував повідомлення про нібито підготовку до скасування безвізового режиму з росією в рамках виконання вимог Європейського Союзу.

Про це він заявив в ефірі програми Cirilica Milomir Marić, пише Kurir.

Вучич відреагував на заяву голови парламентського комітету з питань діаспори та сербів регіону Драгана Станоєвича, який раніше стверджував, що питання запровадження віз для громадян рф обговорюється в контексті євроінтеграції Сербії.

За словами сербського президента, ця інформація не відповідає дійсності.

"Я почув новину про те, що Сербія запроваджує візи для росіян, і не розумів, про що йдеться. Я зв’язався з Аною Брнабич і запитав, чи ухвалювалося якесь рішення. Вона підтвердила, що нічого подібного не було. Хтось просто поширив дезінформацію, яка шкодить Сербії", – заявив Вучич.

Президент також наголосив, що Белград не планує відмовлятися від безвізового режиму з росією навіть попри заклики окремих європейських політиків до гармонізації візової та зовнішньої політики з ЄС.

"Такого рішення не буде. Навіть якщо хтось його ухвалить, його негайно скасують", – підкреслив він.

Сербія має статус кандидата на вступ до Європейського Союзу та веде переговори про членство з 2014 року.

Зазначимо, що у понеділок, 1 червня, ми писали, що Сербія може запровадити візи для громадян рф.