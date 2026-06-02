Данія отримала новий уряд: очікується продовження допомоги Україні

Фредеріксен зберегла посаду прем’єр-міністерки Данії після досягнення угоди про формування нового коаліційного уряду.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен оголосила про завершення коаліційних переговорів і формування нового уряду, що дозволяє їй залишитися на посаді на третій термін поспіль.

Про це інформує агенція Reuters.

За словами Фредеріксен, їй вдалося домовитися про створення лівоцентристського уряду меншості після кількох місяців політичних консультацій, які тривали від березневих парламентських виборів.

Під час виборів до данського парламенту 12 політичних сил отримали мандати, що ускладнило процес формування більшості та затягнуло переговори.

"Я відвідала Його Величність короля і повідомила, що після тривалих переговорів уряд може бути сформовано", – заявила Фредеріксен.

До нового уряду увійдуть соціал-демократи, соціал-ліберали, "Ліві зелені" та центристська партія "Помірковані". Для ухвалення рішень у парламенті коаліція спиратиметься на підтримку низки інших політичних сил у кожному окремому голосуванні.

Як зазначає видання, нова конфігурація влади означає зміщення уряду Фредеріксен у бік лівого політичного спектра після попередньої коаліції, яка об’єднувала як ліві, так і правоцентристські партії.

Загальні пріоритети нового уряду планують представити найближчим часом, а призначення міністрів очікується вже цього тижня.