Європа не готова до війни – Генштаб Данії

24 березня 2026, 21:55
Європа не готова до війни – Генштаб Данії
Військові заявили про ризик нападу росії на НАТО вже до кінця десятиліття.

Очільник Генерального штабу Данії Міхаель Віггерс Хільдгаард заявив, що європейські країни наразі не повністю готові до потенційної війни та мають терміново змінити підхід до оборони.

Про це повідомляє видання Politico.

Європа має перейти від обговорень до конкретних дій у сфері безпеки.
 
"Ми маємо змінити свій підхід: перейти від аналізу до дій. Ми вже не дуже здивовані, але й не готові. Нам не потрібно бути ідеально підготовленими, нам потрібно бути краще підготовленими, ніж наш супротивник", - заявив Хільдгаард.
 
Він також попередив, що росія може здійснити напад на територію країн НАТО до кінця цього десятиліття. Він наголосив, що ключовим елементом стримування є не лише військова сила, а й виробничі можливості та логістика.
 
"Якщо ми в Європі хочемо бути здатними захищати себе до 2030 року, ми повинні готуватися до цього вже зараз. Війна високої інтенсивності – це не сценарій, це реальність. Ніщо не замінить втрачений час, час, що минув – втрачений назавжди".
Час вийти із зони комфорту бездіяльності. Сила Європи визначається здатністю діяти в Україні – RUSI
