28 травня 2026, 20:53
В США провели навчання з метою підготовки до військових дій на Кубі
Видання Axios розповіло, що президент США Дональд Трамп не санкціонував вторгнення і віддає перевагу мирному переходу до вільної Куби.
Адміністрація Трампа готується до можливого краху тоталітарного уряду Куби вже цього літа і відпрацювала нові плани військового реагування на випадок, якщо на острові запанує хаос.
 
Про це повідомили Axios американські чиновники.
 
Видання розповіло, що президент США Дональд Трамп не санкціонував вторгнення і віддає перевагу мирному переходу до вільної Куби, тому адміністрація продовжуватиме тиснути економічними санкціями, намагаючись повільно задушити режим у Гавані.
 
"Найкраще це можна описати як "акселераціонізм". Але ми поки що не хочемо знищувати режим. У цьому є своя система. Все відбувається поетапно", – зазначив один із високопоставлених чиновників адміністрації, маючи на увазі філософію прискорення розпаду суспільства. Зазначається, що цей систематичний тиск на комуністичний режим Куби також має на меті виграти час для Трампа, який зараз повністю занурений у мирні переговори з Іраном, щоб він згодом зміг зосередитися на Кубі та вирішити, як домогтися там змін.
 
"Іран ще не здався, а президент не поспішає. Трамп хоче вичерпати всі можливі важелі впливу. Але на даний момент їх не так багато, як раніше", – розповів інший високопоставлений представник адміністрації.
 
В статті йдеться, що операція на Кубі має на меті ліквідувати джерело марксистської агітації та антиамериканського активізму в Латинській Америці, яке існує з тих пір, як Фідель і Рауль Кастро очолили свою успішну революцію в 1959 році. Щоб змусити Кубу капітулювати цього року, адміністрація спершу зосередилася на життєво важливому джерелі підтримки острова: Венесуелі та її соціалістичному лідеру Ніколасу Мадуро, який підтримував Гавану на плаву завдяки поставкам нафти, що забезпечували країну енергією та давали їй джерело експортних доходів.
 
Видання нагадує, що Мадуро, якому у 2020 році в США було висунуто звинувачення у "наркотероризмі", був затриманий під час сміливого рейду американських сил 3 січня. Після цього безкоштовні поставки нафти з Венесуели припинилися, що призвело до нової економічної кризи на Кубі.
 
"США звинувачують Кубу у своїх економічних негараздах. Куба звинувачує США", – зауважує видання.
 
Один із високопоставлених американських чиновників розповів, що минулого місяця Південне командування США, яке курує військові операції в Карибському басейні, провело міжвідомчі "настільні" навчання з метою підготовки до військових дій на Кубі. За словами іншого джерела, під час навчань американські чиновники обговорювали наявність у Куби безпілотників та способи реагування на можливі заворушення в спекотному кубинському кліматі в період переходу з весни до літа. Однак інше джерело, радник Трампа, висловив іншу думку. Один із радників президента зазначив, що підхід до Куби є "типовим для Трампа: збивати супротивника з рівноваги. Це тиск, спостереження за реакцією, посилення тиску, спостереження за реакцією, посилення тиску".

 

