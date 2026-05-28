В США провели навчання з метою підготовки до військових дій на Кубі

Адміністрація Трампа готується до можливого краху тоталітарного уряду Куби вже цього літа і відпрацювала нові плани військового реагування на випадок, якщо на острові запанує хаос.

Видання розповіло, що президент США Дональд Трамп не санкціонував вторгнення і віддає перевагу мирному переходу до вільної Куби, тому адміністрація продовжуватиме тиснути економічними санкціями, намагаючись повільно задушити режим у Гавані.

"Найкраще це можна описати як "акселераціонізм". Але ми поки що не хочемо знищувати режим. У цьому є своя система. Все відбувається поетапно", – зазначив один із високопоставлених чиновників адміністрації, маючи на увазі філософію прискорення розпаду суспільства. Зазначається, що цей систематичний тиск на комуністичний режим Куби також має на меті виграти час для Трампа, який зараз повністю занурений у мирні переговори з Іраном, щоб він згодом зміг зосередитися на Кубі та вирішити, як домогтися там змін.