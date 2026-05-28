Конгресмени США відвідали виробництво дронів в Україні

"Темпи розвитку вражають, українці щодня дають нам уроки", наголосив американський сенатор.

Сенатор США Річард Блюменталь заявив, що під час візиту до України відвідав завод із виробництва дронів.

Про це він повідомив під час брифінгу в Києві.

"Америці треба ставати більш гнучкою та адаптивною. Українці буквально щодня дають нам уроки. Під час цієї поїздки я відвідав ще один завод із виробництва дронів. Я був на таких підприємствах і під час попередніх поїздок. Темпи розвитку цієї технології просто вражають", – сказав Блюменталь.

Він також наголосив, що зараз ми перебуваємо в історичному моменті в історії воєн, коли безпілотні апарати (чи то підводні, чи то повітряні, чи то наземні) стають технологією, яка відіграватиме ключову роль у війні зараз і в майбутньому.