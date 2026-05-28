Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Конгресмени США відвідали виробництво дронів в Україні

28 травня 2026, 21:07
Конгресмени США відвідали виробництво дронів в Україні
"Темпи розвитку вражають, українці щодня дають нам уроки", наголосив американський сенатор.
Сенатор США Річард Блюменталь заявив, що під час візиту до України відвідав завод із виробництва дронів.
 
Про це він повідомив під час брифінгу в Києві.
 
"Америці треба ставати більш гнучкою та адаптивною. Українці буквально щодня дають нам уроки. Під час цієї поїздки я відвідав ще один завод із виробництва дронів. Я був на таких підприємствах і під час попередніх поїздок. Темпи розвитку цієї технології просто вражають", – сказав Блюменталь.
 
Він також наголосив, що зараз ми перебуваємо в історичному моменті в історії воєн, коли безпілотні апарати (чи то підводні, чи то повітряні, чи то наземні) стають технологією, яка відіграватиме ключову роль у війні зараз і в майбутньому.
 
"І я не можу стверджувати, що повністю розумію цю технологію, але те, чого Україна навчає Америку, – це справді неймовірно", – додав сенатор.
 
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би підписати зі США угоду щодо виробництва дронів на суму близько 35-50 мільярдів доларів. Ідеться про велику угоду "на роки".

 

війна в Україніросія окупантиСенат США

Останні матеріали

Ми спостерігаємо занепад США у реальному часі. Вашингтон дедалі частіше ігнорують і вороги, і союзники – Філліпс О'Брайен
Політика
Ми спостерігаємо занепад США у реальному часі. Вашингтон дедалі частіше ігнорують і вороги, і союзники – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 28 травня 2026, 23:20
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Політика
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 28 травня 2026, 16:37
Людина у високому замку. Принагідна рецензія на книжку – Тімоті Снайдер
Хліб та Видовища
Людина у високому замку. Принагідна рецензія на книжку – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 28 травня 2026, 12:44
Американський спосіб ведення війни більше не працює. Найпотужніша армія світу програє, коли сила замінює стратегію – Іво Даалдер
Політика
Американський спосіб ведення війни більше не працює. Найпотужніша армія світу програє, коли сила замінює стратегію – Іво Даалдер
Переклад iPress – 28 травня 2026, 08:19
Британська розвідка попереджає про зухвалішу російську загрозу. Кремль переносить війну проти України на ширший європейський фронт – New York Times
Політика
Британська розвідка попереджає про зухвалішу російську загрозу. Кремль переносить війну проти України на ширший європейський фронт – New York Times
Переклад iPress – 27 травня 2026, 15:54
Україна руйнує нафтову основу російської економіки. Але нерішучість G7 і лояльність Трампа дають москві перепочинок – Дональд Гілл
Бізнес & Фінанси
Україна руйнує нафтову основу російської економіки. Але нерішучість G7 і лояльність Трампа дають москві перепочинок – Дональд Гілл
Переклад iPress – 27 травня 2026, 12:43
Казахстан повертає собі спадщину Золотої Орди. І вибудовує власну історію державності поза радянськими рамками – Роберт М. Катлер
Політика
Казахстан повертає собі спадщину Золотої Орди. І вибудовує власну історію державності поза радянськими рамками – Роберт М. Катлер
Переклад iPress – 27 травня 2026, 01:37
Витоки документів розкривають російські
Політика
Витоки документів розкривають російські "когнітивні удари" проти Заходу. Як адміністрація путіна напряму керує Агентством соціального проєктування – OCCRP
Переклад iPress – 26 травня 2026, 11:59
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється