США та Іран домовилися про двомісячне перемир’я – Axios

28 травня 2026, 20:10
Фото: DW
Документ передбачає 60-денне продовження перемир’я та запуск прямих переговорів щодо іранської ядерної програми.

Вашингтон і Тегеран погодили проєкт 60-денного меморандуму про взаєморозуміння, однак документ має затвердити президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляє Axios.

Американські та іранські переговірники досягли згоди щодо рамкового документа, який передбачає 60-денний період для продовження припинення вогню і запуску переговорів щодо ядерної програми Ірану. Остаточні рішення мають бути ухвалені на рівні вищого політичного керівництва.
 
Згідно з проєктом, сторони обговорюють забезпечення вільного судноплавства через Ормузьку протоку без зборів і обмежень. Також передбачене поступове зняття військової блокади залежно від відновлення комерційного судноплавства.
 
Іран має відмовитися від кроків, пов’язаних зі створенням ядерної зброї. Окремо планується обговорити питання високозбагаченого урану та його переробки. Також розглядається можливість пом’якшення санкцій і розблокування частини іранських коштів. Документ не набуде чинності без підпису президента США Дональда Трампа. Американські чиновники зазначають, що він уже ознайомився з деталями угоди, але взяв кілька днів на роздуми.
