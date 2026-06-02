Масований удар росії по Україні: серед загиблих – дитина (оновлено)

Рятувальники ліквідовують наслідки ударів, розбирають завали пошкоджених будинків та шукають можливих постраждалих.

У ніч на 2 червня російські війська завдали масованого комбінованого удару по Києву та Дніпру. За попередніми даними, внаслідок атак загинули щонайменше дев’ятеро людей, ще 83 дістали поранення.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У Києві жертвами російського обстрілу стали чотири людини, ще 58 постраждали. Серед поранених двоє дітей, 40 осіб госпіталізовано.

Найбільших руйнувань зазнав Подільський район столиці. Внаслідок влучання частково зруйновано верхні поверхи дев’ятиповерхового житлового будинку. Рятувальники продовжують розбирати завали, під якими можуть залишатися люди.

Також у місті виникли численні пожежі. Горіли автомобілі, будівля навчального закладу, складські приміщення та об’єкти комунальної інфраструктури.

Водночас у Дніпрі російський удар спричинив часткове руйнування двоповерхового житлового будинку та масштабну пожежу. За даними обласної влади, загинули п’ятеро людей, ще 25 отримали поранення.

Серед постраждалих у Дніпрі – 73-річна жінка, яку госпіталізували у важкому стані. Медики надають їй необхідну допомогу.

На місцях влучань у Києві та Дніпрі працюють рятувальники, медики, правоохоронці та комунальні служби. Ліквідація наслідків атак і пошуково-рятувальні операції тривають.

З часом рятувальники повідомили, що російська нічна атака на Дніпро забрала життя восьми людей, серед яких – хлопчик 2023 року народження, тіло якого рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої чотириповерхівки.