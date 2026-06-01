Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Мерц збере лідерів ЄС перед самітом НАТО з Трампом

01 червня 2026, 20:01
Мерц збере лідерів ЄС перед самітом НАТО з Трампом
Wikipedia
Європейські лідери узгодять позицію перед зустріччю з Дональдом Трампом на саміті НАТО в липні.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц ініціює зустріч європейських лідерів наприкінці червня для підготовки спільної позиції перед самітом НАТО, який відбудеться у липні. 

Про це інформує Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

За даними співрозмовників, у Берліні планується зустріч лідерів Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі. Мета – це виробити пакет пропозицій, які продемонструють готовність Європи взяти на себе більшу відповідальність за власну оборону.

Очікується, що до обговорень може долучитися генеральний секретар НАТО Марк Рютте, якого Мерц планує запросити на зустріч.

Окремо, за словами джерел, міністри оборони цих країн проведуть координаційну зустріч у Парижі 12 червня. Вони мають узгодити підходи до саміту НАТО та обговорити можливі сценарії командування у разі ескалації конфлікту в Європі.

На тлі напруженості у відносинах із союзниками президент США Дональд Трамп раніше ухвалив рішення про виведення близько 5 000 американських військових із Німеччини. Також він допускав можливе скорочення військової присутності США в Італії та Іспанії.

Також раніше у правлячій партії Німеччини заговорили про заміну Мерца на посаді канцлера.

 

НАТОДональд ТрампФрідріх Мерц

Останні матеріали

Барделла проти Меланшона. Кошмарний сценарій для Брюсселя на французьких виборах може стати реальністю – Politico
Політика
Барделла проти Меланшона. Кошмарний сценарій для Брюсселя на французьких виборах може стати реальністю – Politico
Переклад iPress – 01 червня 2026, 15:33
Скільки балістичних ракет виробляє росія? Оцінка обсягів виробництва 9М723
Технології
Скільки балістичних ракет виробляє росія? Оцінка обсягів виробництва 9М723 "Іскандер-М" та Х-47М2 "Кинджал" – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 01 червня 2026, 12:52
Зруйнувати російську економіку й воєнну логістику. стратегія України в кампанії далекобійних і середньодальних ударів – Філліпс О'Брайен
Політика
Зруйнувати російську економіку й воєнну логістику. стратегія України в кампанії далекобійних і середньодальних ударів – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 червня 2026, 09:19
Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 29 травня 2026, 13:58
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує
Cуспільство
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує "Королівську подорож" під час війни
29 травня 2026, 13:11
Вірменія обирає між росією та Заходом. Вибори після втрати Нагірного Карабаху визначать курс країни – CEPA
Політика
Вірменія обирає між росією та Заходом. Вибори після втрати Нагірного Карабаху визначать курс країни – CEPA
Переклад iPress – 29 травня 2026, 12:09
Ми спостерігаємо занепад США у реальному часі. Вашингтон дедалі частіше ігнорують і вороги, і союзники – Філліпс О'Брайен
Політика
Ми спостерігаємо занепад США у реальному часі. Вашингтон дедалі частіше ігнорують і вороги, і союзники – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 травня 2026, 08:20
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Політика
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 28 травня 2026, 16:37
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється