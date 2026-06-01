Мерц збере лідерів ЄС перед самітом НАТО з Трампом

Європейські лідери узгодять позицію перед зустріччю з Дональдом Трампом на саміті НАТО в липні.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц ініціює зустріч європейських лідерів наприкінці червня для підготовки спільної позиції перед самітом НАТО, який відбудеться у липні.

Про це інформує Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

За даними співрозмовників, у Берліні планується зустріч лідерів Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі. Мета – це виробити пакет пропозицій, які продемонструють готовність Європи взяти на себе більшу відповідальність за власну оборону.

Очікується, що до обговорень може долучитися генеральний секретар НАТО Марк Рютте, якого Мерц планує запросити на зустріч.

Окремо, за словами джерел, міністри оборони цих країн проведуть координаційну зустріч у Парижі 12 червня. Вони мають узгодити підходи до саміту НАТО та обговорити можливі сценарії командування у разі ескалації конфлікту в Європі.

На тлі напруженості у відносинах із союзниками президент США Дональд Трамп раніше ухвалив рішення про виведення близько 5 000 американських військових із Німеччини. Також він допускав можливе скорочення військової присутності США в Італії та Іспанії.

Також раніше у правлячій партії Німеччини заговорили про заміну Мерца на посаді канцлера.