Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У правлячій партії Німеччини заговорили про заміну Мерца на посаді канцлера

27 травня 2026, 13:41
У правлячій партії Німеччини заговорили про заміну Мерца на посаді канцлера
джерело DR
За інформацією видання, серед партійних інсайдерів циркулює сценарій зміни очільника уряду.

У керівництві Християнсько-демократичного союзу (ХДС) почали обговорювати можливу заміну канцлера Фрідріха Мерца просто під час його каденції.

Про це повідомляє Bild.

За інформацією видання, серед партійних інсайдерів циркулює сценарій зміни очільника уряду. Обговорюється, за яких обставин така заміна може стати реальним варіантом і хто саме мав би вести з Мерцем відповідну розмову. Конкретних імен можливих наступників Bild не називає, однак підкреслює, що розмови вже виходять за межі неформальних кулуарних суперечок.

Дискусія про майбутнє Мерца спалахнула на тлі суперечливих заяв канцлера щодо України. Нещодавно він запропонував надати Україні статус "асоційованого члена" ЄС, тобто право брати участь у самітах блоку без права голосу – як проміжний варіант між статусом кандидата та повноцінним вступом. Президент України Володимир Зеленський публічно відкинув цю ідею, наполягаючи на повноправному членстві.

НімеччинаХДСФрідріх Мерц

Останні матеріали

Україна руйнує нафтову основу російської економіки. Але нерішучість G7 і лояльність Трампа дають москві перепочинок – Дональд Гілл
Бізнес & Фінанси
Україна руйнує нафтову основу російської економіки. Але нерішучість G7 і лояльність Трампа дають москві перепочинок – Дональд Гілл
Переклад iPress – 27 травня 2026, 12:43
Казахстан повертає собі спадщину Золотої Орди. І вибудовує власну історію державності поза радянськими рамками – Роберт М. Катлер
Політика
Казахстан повертає собі спадщину Золотої Орди. І вибудовує власну історію державності поза радянськими рамками – Роберт М. Катлер
Переклад iPress – 27 травня 2026, 01:37
Витоки документів розкривають російські
Політика
Витоки документів розкривають російські "когнітивні удари" проти Заходу. Як адміністрація путіна напряму керує Агентством соціального проєктування – OCCRP
Переклад iPress – 26 травня 2026, 11:59
Війна на виснаження навпаки. Як Україна руйнує тил росії дронами – Дональд Гілл
Cуспільство
Війна на виснаження навпаки. Як Україна руйнує тил росії дронами – Дональд Гілл
Переклад iPress – 26 травня 2026, 07:51
Чи врятує Трамп іранський режим? Рамкова угода на 60 днів свідчить про поступки США ще до підписання ядерної угоди – Wall Street Journal
Політика
Чи врятує Трамп іранський режим? Рамкова угода на 60 днів свідчить про поступки США ще до підписання ядерної угоди – Wall Street Journal
Переклад iPress – 25 травня 2026, 16:45
Україна нарощує далекобійні удари по росії. І змушує адміністрацію Трампа переглядати ставлення до війни – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна нарощує далекобійні удари по росії. І змушує адміністрацію Трампа переглядати ставлення до війни – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 25 травня 2026, 13:53
Хай живе зв’язок Бернадотів. Швеція та Франція посилюють співпрацю у сфері оборони – Мінна Аландер
Політика
Хай живе зв’язок Бернадотів. Швеція та Франція посилюють співпрацю у сфері оборони – Мінна Аландер
Переклад iPress – 25 травня 2026, 10:19
Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Політика
Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Переклад iPress – 22 травня 2026, 15:35
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється