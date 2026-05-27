У правлячій партії Німеччини заговорили про заміну Мерца на посаді канцлера

У керівництві Християнсько-демократичного союзу (ХДС) почали обговорювати можливу заміну канцлера Фрідріха Мерца просто під час його каденції.

Про це повідомляє Bild.

За інформацією видання, серед партійних інсайдерів циркулює сценарій зміни очільника уряду. Обговорюється, за яких обставин така заміна може стати реальним варіантом і хто саме мав би вести з Мерцем відповідну розмову. Конкретних імен можливих наступників Bild не називає, однак підкреслює, що розмови вже виходять за межі неформальних кулуарних суперечок.

Дискусія про майбутнє Мерца спалахнула на тлі суперечливих заяв канцлера щодо України. Нещодавно він запропонував надати Україні статус "асоційованого члена" ЄС, тобто право брати участь у самітах блоку без права голосу – як проміжний варіант між статусом кандидата та повноцінним вступом. Президент України Володимир Зеленський публічно відкинув цю ідею, наполягаючи на повноправному членстві.