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Перший транш кредиту ЄС для України змінили: без грошей на дрони

24 червня 2026, 21:33
Перший транш кредиту ЄС для України змінили: без грошей на дрони
Натомість збільшено бюджетну підтримку.

Перший транш кредитного пакета ЄС для України обсягом 90 млрд євро більше не передбачає 5,9 млрд євро, раніше запланованих на оборонні потреби, зокрема закупівлю компонентів для безпілотників. 

Натомість ці кошти частково перерозподілено на бюджетну підтримку, зазначає Euractiv.

За даними видання, у першому транші буде передбачено 3,2 млрд євро прямої бюджетної допомоги. Оголошення пакета очікується у четвер під час Конференції з відновлення України в польському Гданську.

Загалом кредитний пакет ЄС передбачає близько 30 млрд євро макрофінансової допомоги Україні у 2026–2027 роках. При цьому близько 60 млрд євро планується спрямувати на оборонні потреби.

Раніше Єврокомісія повідомляла, що перший транш мав включати 5,9 млрд євро на закупівлю компонентів для дронів, зокрема вироблених за межами ЄС або України. Однак, за словами співрозмовників видання, зміни пов’язані з технічними питаннями та необхідністю посилення контролю за використанням коштів.

Очікується, що наступні пакети фінансування будуть спрямовані на боєприпаси, системи протиповітряної оборони та безпілотники. Для отримання коштів Україна подає Єврокомісії оцінку своїх оборонних потреб, а пріоритет надається закупівлям у країнах ЄС.

Водночас повідомляється, що президент України Володимир Зеленський не братиме участі в конференції у Гданську. Українську делегацію очолить прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Крім того, перший транш кредиту від ЄС вирішили приурочити до Конференції з відновлення.

 
траншЄвросоюз

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