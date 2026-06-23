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Перший транш кредиту від ЄС вирішили приурочити до Конференції з відновлення

23 червня 2026, 08:55
Перший транш кредиту від ЄС вирішили приурочити до Конференції з відновлення
Україна отримає від блоку 3,2 мільярда євро.
Під час Конференції з відновлення України у Гданську, яка була затьмарена дипломатичним скандалом між Україною та Польщею, Євросоюз надасть Києву перший транш макрофінансового кредиту.
 
Про це пише "Європейська правда".
 
Рішення про приурочення траншу до цієї події було ухвалене ще минулого тижня. Розмір першої виплати становить 3,2 мільярда євро, вона надійде на рахунки України 25-26 червня.
 
Ймовірно, ще до кінця місяця буде перераховано і другий платіж, спеціально спрямований на підтримку українського війська. Його розмір складе 5,9 мільярда євро.
 
Наразі невідомо, чи поїде Президент України Володимир Зеленський до Гданська з урахуванням складної ситуації у спілкуванні Києва та Варшави на тлі "конфлікту орденів". Кароль Навроцький запрошення на захід не отримав.
ЄСфінанси

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