SkyFall стала співзасновницею Дронового альянсу ЄС-Україна

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що саме український досвід у сфері безпілотних технологій має стати основою для розвитку європейських оборонних спроможностей. За її словами, Україна вже стала світовим лідером у розробці та бойовому застосуванні дронів, тоді як ЄС готовий забезпечити промислові потужності, масштаб виробництва та фінансові інструменти для спільного розвитку оборонних технологій нового покоління.

"Участь SkyFall у складі засновників EU-Ukraine Drone Alliance є важливим кроком на шляху формування довгострокового партнерства між українською та європейською оборонною промисловістю. Ми переконані, що наш досвід та інженерна експертиза стануть одним із фундаментів нової екосистеми безпілотних технологій і майбутньої архітектури безпеки всієї Європи", – зазначили у SkyFall.

Всього до першого складу Ради EU-Ukraine Drone Alliance увійшли 18 компаній – 9 українських та 9 європейських. Зокрема, серед них Skyfall Industries, ORQA d.o.o., Indra Group, Fincantieri, WB Electronics / WB Group, Destinus, Delair, RSI Europe, TERMA A/S, Quantum Systems, Greentech Harvest, Tencore, Deviro, Vyriy Industry, Scientific Production Company ATHLON AVIA, TEHAVTOFART PIVDEN (TAF Industries), UFORCE та F-Drones.

Перше засідання Ради EU-Ukraine Drone Alliance відбудеться у вересні в Брюсселі.