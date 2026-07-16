SkyFall стала співзасновницею Дронового альянсу ЄС-Україна
16 липня 2026, 12:10
фото: пресслужба компанії
ЄС розраховує поєднати український досвід у дронах із європейськими виробничими можливостями.
Технологічно-оборонна компанія SkyFall офіційно стала співзасновницею EU-Ukraine Drone Alliance – нової ініціативи, покликаної поглибити співпрацю України та ЄС у сфері безпілотних систем та антидронових технологій.
Про це йдеться у релізі SkyFall.
Як зазначається, SkyFall долучилася до створення Дронового альянсу ЄС-Україна за рішенням Єврокомісії. Робота цього Альянсу буде зосереджена на розвитку спільних технологій, промислової кооперації, масштабуванні виробництва, зміцненні ланцюгів постачання та інтеграції українських виробників до європейської оборонної екосистеми. Як співзасновниця Альянсу, SkyFall братиме участь у визначенні його стратегічних пріоритетів, формуванні тематичних робочих груп і ключових напрямів діяльності.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що саме український досвід у сфері безпілотних технологій має стати основою для розвитку європейських оборонних спроможностей. За її словами, Україна вже стала світовим лідером у розробці та бойовому застосуванні дронів, тоді як ЄС готовий забезпечити промислові потужності, масштаб виробництва та фінансові інструменти для спільного розвитку оборонних технологій нового покоління.
"Участь SkyFall у складі засновників EU-Ukraine Drone Alliance є важливим кроком на шляху формування довгострокового партнерства між українською та європейською оборонною промисловістю. Ми переконані, що наш досвід та інженерна експертиза стануть одним із фундаментів нової екосистеми безпілотних технологій і майбутньої архітектури безпеки всієї Європи", – зазначили у SkyFall.
Всього до першого складу Ради EU-Ukraine Drone Alliance увійшли 18 компаній – 9 українських та 9 європейських. Зокрема, серед них Skyfall Industries, ORQA d.o.o., Indra Group, Fincantieri, WB Electronics / WB Group, Destinus, Delair, RSI Europe, TERMA A/S, Quantum Systems, Greentech Harvest, Tencore, Deviro, Vyriy Industry, Scientific Production Company ATHLON AVIA, TEHAVTOFART PIVDEN (TAF Industries), UFORCE та F-Drones.
Перше засідання Ради EU-Ukraine Drone Alliance відбудеться у вересні в Брюсселі.