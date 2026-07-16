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Суд ЄС підтримав закон Іспанію про амністію

16 липня 2026, 13:53
Суд ЄС підтримав закон Іспанію про амністію
Фото: Укрінформ
Рішення суддів на користь закону про амністію саме по собі не скасовує ордер на арешт екслідера Каталонії, який діє вже майже дев'ять років.
Суд Європейсього Союзу загалом підтримав закон Іспанії про амністію на відповідність європейському праву. 
 
Про це повідомляє Euronews.
 
Це рішення безпосередньо впливає на справу колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона, який усе ще чекає на ухвалу Верховного суду країни про те, чи поширюється ця амністія на його справу. Люксембурзькі судді вважають, що закон не суперечить фінансовим інтересам Європейського Союзу та не суперечить директиві ЄС про боротьбу з тероризмом.
 
У відповідь на запити двох іспанських судів судді в Люксембурзі підтвердили свою попередню позицію. Один із цих запитів надійшов від Національного суду Іспанії, який розслідує справу про тероризм, де фігурує Пучдемон. Водночас Суд ЄС не виноситиме рішення щодо конкретного застосування амністії до Пучдемона або щодо того, чи залишається чинним внутрішній ордер на арешт. Це рішення належить іспанським судам, які повинні тлумачити та застосовувати рішення Європейського Союзу у справах, що залишаються відкритими.
 
Рішення Суду ЄС на користь закону про амністію саме по собі не скасовує ордер на арешт Пучдемона, який діє вже майже дев'ять років. Цим ордером розпоряджається Верховний суд Іспанії. Цей суд досі відмовляється надати йому амністію, стверджуючи, що під час фінансування незаконного референдуму 1 жовтня відбулося нецільове використання коштів задля особистої вигоди. Остаточне рішення залишається за Конституційним судом, який розглядає апеляцію колишнього лідера Каталонії про конституційний захист. Рішення очікується після закінчення літніх канікул суддів – не раніше жовтня.
 
Тільки якщо Конституційний Суд винесе рішення на користь Пучдемона та зобов’яже Верховний Суд скасувати ордер, він зможе повернутися на територію Іспанії без ризику арешту.
 
ЄСсуд

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