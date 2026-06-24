Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Чехії загострився конфлікт влади: суд дозволив президенту участь у саміті НАТО

24 червня 2026, 19:41
У Чехії загострився конфлікт влади: суд дозволив президенту участь у саміті НАТО
Фото: ukrinform.ua
Президент Чехії домігся через суд права взяти участь у саміті НАТО після конфлікту з урядом.

Конституційний суд Чехії зобов’язав уряд Андрея Бабіша забезпечити участь президента Петра Павела у липневому саміті НАТО в Анкарі, задовольнивши відповідний позов глави держави.

Про це інформує портал Aktuálně.cz.

Суд у середу постановив, що уряд має надати президенту можливість долучитися до чеської делегації на саміті НАТО, а також забезпечити необхідну організаційну та технічну підтримку, зокрема транспорт і акредитацію.

Судді наголосили, що участь президента в самітах НАТО є усталеною практикою, яка має зберігатися.

Рішення ухвалене після кількох місяців суперечок між президентом і урядом щодо того, хто має представляти Чехію на саміті Альянсу в Анкарі.

Раніше уряд вирішив, що делегацію очолить прем’єр-міністр разом із міністром оборони Яроміром Зуною та главою МЗС Петром Мацінкою. Після цього президент звернувся до Конституційного суду.

У позові Петр Павел наполягав, що представництво держави за кордоном належить до його конституційних повноважень, і уряд не може одноосібно блокувати його участь у самітах НАТО. Він також наголошував, що справа стосується не лише конкретної поїздки, а й розмежування повноважень між президентом і урядом у сфері зовнішнього представництва.

Окремо зазначається, що суд ще має винести остаточне рішення щодо самого позову по суті.

 

НАТОЧехіяурядпетр павел

Останні матеріали

Китай затягує світ у юаневу орбіту. І підриває західні санкції – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Китай затягує світ у юаневу орбіту. І підриває західні санкції – Wall Street Journal
Переклад iPress – 24 червня 2026, 15:37
Американський іспит Джорджі Мелоні. Чи вдарить сварка з Трампом по її рейтингах? – Politico
Політика
Американський іспит Джорджі Мелоні. Чи вдарить сварка з Трампом по її рейтингах? – Politico
Переклад iPress – 24 червня 2026, 12:18
Британія знову говорить про повернення до ЄС. Але Європа вже живе війною, Україною й новою безпековою реальністю – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Британія знову говорить про повернення до ЄС. Але Європа вже живе війною, Україною й новою безпековою реальністю – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 24 червня 2026, 08:26
Американські консерватори гуртуються на підтримку України. росія залишається ворогом США – CEPA
Політика
Американські консерватори гуртуються на підтримку України. росія залишається ворогом США – CEPA
Переклад iPress – 23 червня 2026, 15:58
Гуру, учениця та таємні меморандуми. Хто керував діями директорки національної розвідки США – Washington Post
Політика
Гуру, учениця та таємні меморандуми. Хто керував діями директорки національної розвідки США – Washington Post
Переклад iPress – 23 червня 2026, 12:12
Україна виснажує російську логістику в тилу й на окупованих територіях. росія не встигає відновлювати те, що втрачає – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Україна виснажує російську логістику в тилу й на окупованих територіях. росія не встигає відновлювати те, що втрачає – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 23 червня 2026, 07:58
Утопія насильства. Невивчений урок війни з Іраном – Тімоті Снайдер
Політика
Утопія насильства. Невивчений урок війни з Іраном – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 22 червня 2026, 13:45
За лінією фронту. Наскільки глибоким є втручання Китаю в окупованій Україні? – CEPA
Політика
За лінією фронту. Наскільки глибоким є втручання Китаю в окупованій Україні? – CEPA
Переклад iPress – 22 червня 2026, 11:53
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється