У Чехії загострився конфлікт влади: суд дозволив президенту участь у саміті НАТО

Президент Чехії домігся через суд права взяти участь у саміті НАТО після конфлікту з урядом.

Конституційний суд Чехії зобов’язав уряд Андрея Бабіша забезпечити участь президента Петра Павела у липневому саміті НАТО в Анкарі, задовольнивши відповідний позов глави держави.

Про це інформує портал Aktuálně.cz.

Суд у середу постановив, що уряд має надати президенту можливість долучитися до чеської делегації на саміті НАТО, а також забезпечити необхідну організаційну та технічну підтримку, зокрема транспорт і акредитацію.

Судді наголосили, що участь президента в самітах НАТО є усталеною практикою, яка має зберігатися.

Рішення ухвалене після кількох місяців суперечок між президентом і урядом щодо того, хто має представляти Чехію на саміті Альянсу в Анкарі.

Раніше уряд вирішив, що делегацію очолить прем’єр-міністр разом із міністром оборони Яроміром Зуною та главою МЗС Петром Мацінкою. Після цього президент звернувся до Конституційного суду.

У позові Петр Павел наполягав, що представництво держави за кордоном належить до його конституційних повноважень, і уряд не може одноосібно блокувати його участь у самітах НАТО. Він також наголошував, що справа стосується не лише конкретної поїздки, а й розмежування повноважень між президентом і урядом у сфері зовнішнього представництва.

Окремо зазначається, що суд ще має винести остаточне рішення щодо самого позову по суті.