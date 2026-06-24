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Українські морські дрони можуть перейти до функцій супроводу суден – ЗМІ

24 червня 2026, 20:38
Українські морські дрони можуть перейти до функцій супроводу суден – ЗМІ
CNN
Нова концепція застосування морських дронів передбачає не знищення суден, а їх затримання та супровід.

Україна розглядає зміну підходів до застосування морських дронів у Чорному морі: замість знищення суден їх можуть використовувати для контролю та затримання комерційних кораблів. 

Про це заявив командир підрозділу ГУР МО України для Business Insider.

За словами військового, наразі триває розробка нової концепції використання морських безпілотників, які застосовуються в операціях у Чорному морі.

"Їхньою метою буде не знищення нафтових танкерів або зерновозів, що перевозять товари, які підпадають під санкції. Навпаки, мета полягає в тому, щоб затримати їх і відбуксирувати до порту. Якщо судно підкориться, його супроводжуватимуть до визначеного порту, де воно та вантаж можуть бути конфісковані відповідно до міжнародного права. Якщо ж ні, то можуть бути застосовані інші заходи", – сказав він.

У Business Insider зазначають, що такий підхід може суттєво розширити функціонал українських морських дронів, зокрема "Катран", який спочатку розроблявся як ударна платформа.

Згодом дрон неодноразово модернізували, зокрема оснащували додатковим озброєнням, що дозволило розширити його бойові можливості. Інші українські морські безпілотники також проходили подібну модернізацію.

За словами "Найнта", використання морських дронів у ролі засобів контролю судноплавства дозволить завчасно попереджати цивільні екіпажі та судноплавні компанії про можливий моніторинг їхніх переміщень.

"Якщо ви зіткнетеся з такою системою, вас зупинять і супроводять до визначеного порту. Усі залишаться в безпеці. Судно та вантаж можуть бути конфісковані відповідно до міжнародного права. Особисто я вважаю такий підхід більш гуманним, ніж знищення суден із невідомим вантажем", – додав він.

 
дронимореУкраїна

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