росія могла тестувати засоби впливу на західні супутники – Spiegel

Такі дії викликають занепокоєння серед західних експертів із космічної безпеки.

Чотири російські військові супутники здійснили серію незвичних маневрів поблизу фінського супутника дистанційного зондування Землі Iceye-X36, дані якого можуть використовуватися Україною.

Така активність викликала занепокоєння серед західних фахівців із космічної безпеки, пише німецький журнал Spiegel.

За даними видання, чотири російські супутники наблизилися до Iceye-X36 на відстань менш ніж 13 кілометрів. Фахівці вважають такі маневри нетиповими та такими, що потребують значних витрат пального й ретельного планування.

Супутники компанії Iceye використовують радарну технологію, яка дозволяє отримувати зображення земної поверхні незалежно від погодних умов чи часу доби. Україна вже кілька років отримує доступ до таких даних для спостереження за діями російських військ.

Як зазначає Spiegel, підозрілу активність зафіксувала приватна компанія Okapi, що спеціалізується на моніторингу космічного простору. За її даними, маневри почалися після запуску 17 квітня російської ракети "Союз-2.1б" із космодрому Плесецьк.

Ракета вивела на орбіту шість супутників, чотири з яких – "Космос-2610", "Космос-2611", "Космос-2612" та "Космос-2613" – із середини травня почали зближуватися з Iceye-X36.

За інформацією видання, ситуацію також відстежували у Центрі космічної обстановки Бундесверу. Водночас запити щодо мети таких маневрів, направлені російській стороні, залишилися без відповіді.

Експерти припускають, що росія могла випробовувати технології впливу на космічні апарати. Зокрема, йдеться про можливості радіоелектронного втручання, перехоплення сигналів або створення перешкод у роботі супутників.

Фахівці наголошують, що супутники не просто рухалися поблизу цілі, а й активно змінювали орбіти, що свідчить про навмисний характер операції. На думку експертів, найімовірнішою метою таких дій могло бути відпрацювання засобів впливу на супутникові системи, які використовуються Україною та країнами НАТО.