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Берлін відмовився від багатомільярдного проєкту фрегатів

24 червня 2026, 18:01
Берлін відмовився від багатомільярдного проєкту фрегатів
Фото: з вільного доступу
Натомість уряд планує замінити його закупівлею інших бойових кораблів.

Міністерство оборони Німеччини вирішило припинити масштабний проєкт будівництва фрегатів типу F126 і натомість перейти до закупівлі інших бойових кораблів для потреб ВМС.

Про це зазначає телеканал ntv

Йдеться про один із найбільших військово-морських проєктів у сучасній історії Німеччини. Спочатку планувалося будівництво шести фрегатів F126, однак через затримки та різке зростання витрат уряд вирішив відмовитися від реалізації програми.

Замість цього Німеччина планує закупити вісім фрегатів типу MEKO A-200, які вироблятиме компанія Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS), за умови схвалення Бюджетним комітетом Бундестагу.

Причиною перегляду проєкту стали проблеми з виконанням контракту нідерландським генеральним підрядником Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS). Через зрив термінів і перевищення бюджету вартість програми могла зрости з близько 10 до понад 18 мільярдів євро.

У міністерстві зазначили, що потенційна зміна підрядника могла б призвести до ще більших витрат, зокрема через відмову від можливих компенсаційних позовів проти DSNS.

Очікується, що новий проєкт із фрегатами MEKO A-200 обійдеться приблизно в 11,6 мільярда євро.

У Берліні пояснюють, що перехід на стандартизований тип кораблів має прискорити постачання та посилити спроможності НАТО у сфері протичовнової оборони. ВМС Німеччини також заявляють, що обрані фрегати відповідають необхідним оперативним вимогам.

 
Німеччинафрегати

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