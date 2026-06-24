Німецька залізниця повністю зупинилася на півтори години через збій зв'язку

Не працювала система, яка забезпечує комунікацію між машиністами та центрами керування рухом.

У вівторок пізно ввечері німецька залізниця зазнала повної зупинки руху всіх потягів через відмову системи внутрішнього зв'язку для забезпечення критично важливих контактів між машиністами та диспетчерами.

Поїзди зупиняли на станціях, а пасажирам пропонували дочекатися відновлення руху та скористатися вбиральнями. На вокзалах утворилися величезні черги. Не працювала належним чином і внутрішня система міських електричок S-Bahn у Берліні.

Полагодити систему зв'язку та відновити рух вдалося лише після опівночі. Загалом вимушена павза в роботі перевізника Deutsche Bahn тривала близько 90 хвилин. Пасажирам, які через затримки не змогли вчасно здійснити пересадки чи запізнилися до місця призначення на значний час, видавали ваучери на таксі та готелі.

У компанії Deutsche Bahn планують провести внутрішню перевірку цифрових та радіо систем, щоб зрозуміти причину аварії. Загалом це не перший подібний випадок: у 2024 році збій призвів до зупинки поїздів у центральній частині країни, а у лютому 2026-ого хакерська атака поклала сервіс придбання та перевірки квитків через мобільний додаток.