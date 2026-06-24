Швейцарія шукає альтернативи Patriot через затримки поставок

Берн розпочав консультації з кількома країнами щодо закупівлі систем ППО.

Уряд Швейцарії розпочав переговори з виробниками з Франції, Ізраїлю та Південної Кореї щодо можливого постачання систем протиповітряної оборони.

Рішення ухвалено на тлі затримок із поставками американських комплексів Patriot, повідомила Федеральна рада Швейцарії.

У межах нових консультацій Берн розглядає альтернативні варіанти посилення ППО після того, як постачання п’яти замовлених у США систем Patriot було відкладено на чотири–п’ять років через пріоритетність поставок для України. Первинно Швейцарія очікувала отримати їх у 2027–2028 роках.

Міністерство оборони країни підтвердило, що вже веде переговори з виробниками з кількох держав, однак деталі потенційних контрактів поки не розголошуються.

"З огляду на погіршення геополітичної ситуації Федеральна рада не сумнівається, що Швейцарія повинна посилити свої можливості протиповітряної оборони. Окрім гібридних загроз, найімовірнішу небезпеку становлять дистанційні атаки, від яких країна наразі не має захисту", – йдеться у повідомленні уряду.

У Берні також зазначили, що диверсифікація постачальників дозволить зменшити залежність від одного виробника та підвищити стабільність оборонних поставок.

Водночас Швейцарія не відмовляється від планів закупівлі американських Patriot.

У Міноборони уточнили, що країна відновила раніше призупинені платежі за ці системи.