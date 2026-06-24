росія шукає бензин у Казахстані через проблеми з паливом

москва обговорює можливість закупівлі близько 50 тисяч тонн бензину в Казахстані на тлі проблем із забезпеченням внутрішнього ринку паливом.

росія веде переговори з Казахстаном щодо постачання бензину на тлі дефіциту пального, який загострився через атаки українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи.

Про переговори Reuters повідомили чотири джерела, обізнані із ситуацією.

За інформацією агентства, москва обговорює можливість імпорту близько 50 тисяч тонн бензину марки АІ-92.

Співрозмовники агентства зазначають, що Казахстан є значно меншим виробником пального порівняно з рф, тому потенційні обсяги поставок навряд чи матимуть суттєвий вплив на ринок.

Одним із можливих постачальників називають казахстанський нафтопереробний завод "Конденсат", який переробляє газовий конденсат із російського НПЗ ТАНЕКО та має право експортувати паливо. За даними казахстанського аналітичного центру з питань палива та енергетики, у травні підприємство відвантажило до Грузії понад 15 тисяч тонн бензину марок АІ-92 та АІ-95.

Водночас перспективи таких поставок ускладнює ситуація на самому ТАНЕКО. Після атаки безпілотника 12 червня завод повністю зупинив переробку нафти, що може позначитися на постачанні сировини для "Конденсату".

Одне з джерел Reuters також повідомило, що бензин може постачатися до росії в обмін на авіаційне паливо. За даними агентства, Казахстан уже в липні може зіткнутися з дефіцитом авіапального через зростання попиту, ремонтні роботи на Атирауському НПЗ та скорочення імпорту з рф.

Напередодні віцепрем’єр рф Алєксандр Новак заявив, що російська влада розглядає можливість заборони експорту дизельного пального. Раніше росія вже запровадила обмеження на експорт авіаційного палива та бензину на тлі проблем із забезпеченням внутрішнього ринку.

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