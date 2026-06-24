Данія посилить українську артилерію 15 тисячами боєприпасів

Допомога надійде у межах переглянутого пакета військової допомоги.

Україна отримає від Данії додаткові 15 тисяч далекобійних артилерійських боєприпасів, частина яких уже надійшла до Сил оборони.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров на Facebook-сторінці.

За словами міністра, команда Міноборони постійно працює над розширенням міжнародної військової допомоги та підвищенням її ефективності, зосереджуючись на рішеннях, які дають найбільший результат на полі бою.

"Для нас є три незмінні пріоритети: ППО, далекобійна артилерія та українські дрони. Саме на цих напрямах концентруємо зусилля й працюємо над тим, щоб кошти партнерів спрямовували максимально ефективно. Боремося за кожен долар міжнародної підтримки", – йдеться у пості.

Федоров розповів, що під час консультацій із Данією українська сторона запропонувала переглянути частину вже запланованої допомоги та переорієнтувати ресурси з короткодальної артилерії на далекобійні спроможності.

"Данія оперативно відреагувала на цей запит. У результаті Сили оборони отримають додаткові 15 тисяч далекобійних артилерійських пострілів. Частина з них уже прибула в Україну", – повідомив міністр.

Федоров наголосив, що далекобійні боєприпаси залишаються одним із ключових запитів українських військових. За його словами, в умовах розширення зони ураження безпілотників вони дозволяють ефективніше завдавати ударів по логістичних маршрутах, складах та командних пунктах противника, водночас зменшуючи ризики для особового складу.

Міністр подякував Данії за оперативну взаємодію та готовність адаптувати військову допомогу до актуальних потреб української армії.

"Саме такі рішення дозволяють швидко посилювати спроможності Сил оборони там, де це потрібно найбільше", – підсумував він.