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Берлін планує купити частку в компанії-виробнику Leopard 2

22 червня 2026, 21:14
Берлін планує купити частку в компанії-виробнику Leopard 2
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Країна має намір отримати значну частку в німецько-французькому оборонному концерні KNDS.

Федеральний уряд Німеччини планує придбати 40% акцій німецько-французького оборонного концерну KNDS, що виробляє, зокрема, танки Leopard 2, артилерійські системи, бойові машини піхоти та боєприпаси. 

Про це йдеться у повідомленні уряду ФРН

У Берліні пояснили, що рішення пов’язане з посиленням безпекових викликів у Європі, зокрема через війну Росії проти України. Уряд наголошує на необхідності розширення виробничих потужностей оборонної промисловості.

"Через постійну російську загрозу для Європи та агресивну війну проти України оборонна промисловість має ключове значення", – заявили в уряді Німеччини.

Участь держави в капіталі концерну, за словами уряду, має забезпечити довгостроковий вплив на стратегічно важливу компанію та зміцнити технологічний суверенітет Європи.

Також у Берліні підкреслили важливість тісної координації з Францією, яка є співвласником компанії, та намір розвивати компанію на рівноправних засадах.

Угода ще потребує схвалення бюджетного комітету Бундестагу. Водночас уряд планує згодом скоротити свою частку, зберігши паритетні права з французькою стороною.

 
НімеччинаKNDS

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