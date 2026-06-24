Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Мерц підтримав ідею подальшого підвищення пенсійного віку у ФРН

24 червня 2026, 11:11
Мерц підтримав ідею подальшого підвищення пенсійного віку у ФРН
Фото: з вільного доступу
Уряд ФРН розраховує, що реформу вдасться схвалити до літніх канікул у липні.
Канцлер ФРН Фрідріх Мерц виступив на підтримку ініціативи, яка передбачає поступове підвищення пенсійного віку в країні.
 
Про це повідомив The Guardian.
 
"Жоден громадянин не повинен перейматися через це", – сказав Мерц, додавши, що такі заходи дозволять запобігти краху пенсійної системи, а молодь зможе розраховувати в майбутньому на гарантовану пенсію.
 
Спеціальна експертна комісія 23 червня представила свої висновки щодо можливої реформи, в яких йдеться про те, що вік виходу на пенсію має враховувати зростання тривалості життя в країні.
 
Канцлер заявив, що "всі елементи пакету цієї реформи мають бути впроваджені швидко". Уряд ФРН розраховує, що реформу вдасться схвалити до літніх канікул у липні.
 
Профспілки розкритикували пропозицію уряду, вказавши на те, що підвищення віку карає працівників, які виконують важку фізичну роботу, від яких не можна очікувати високої продуктивності після 60 років.
 
Наразі вік виходу на пенсію становить 66 років. Згідно з планом, ухваленим близько 20 років тому, у 2030-х роках він підвищиться до 67 років. Тепер же, якщо ідеї уряду будуть реалізовані, то до 2090-х років він може становити близько 70 років.
пенсіяНімеччина

Останні матеріали

Американський іспит Джорджі Мелоні. Чи вдарить сварка з Трампом по її рейтингах? – Politico
Політика
Американський іспит Джорджі Мелоні. Чи вдарить сварка з Трампом по її рейтингах? – Politico
Переклад iPress – 24 червня 2026, 12:18
Британія знову говорить про повернення до ЄС. Але Європа вже живе війною, Україною й новою безпековою реальністю – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Британія знову говорить про повернення до ЄС. Але Європа вже живе війною, Україною й новою безпековою реальністю – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 24 червня 2026, 08:26
Американські консерватори гуртуються на підтримку України. росія залишається ворогом США – CEPA
Політика
Американські консерватори гуртуються на підтримку України. росія залишається ворогом США – CEPA
Переклад iPress – 23 червня 2026, 15:58
Гуру, учениця та таємні меморандуми. Хто керував діями директорки національної розвідки США – Washington Post
Політика
Гуру, учениця та таємні меморандуми. Хто керував діями директорки національної розвідки США – Washington Post
Переклад iPress – 23 червня 2026, 12:12
Україна виснажує російську логістику в тилу й на окупованих територіях. росія не встигає відновлювати те, що втрачає – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Україна виснажує російську логістику в тилу й на окупованих територіях. росія не встигає відновлювати те, що втрачає – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 23 червня 2026, 07:58
Утопія насильства. Невивчений урок війни з Іраном – Тімоті Снайдер
Політика
Утопія насильства. Невивчений урок війни з Іраном – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 22 червня 2026, 13:45
За лінією фронту. Наскільки глибоким є втручання Китаю в окупованій Україні? – CEPA
Політика
За лінією фронту. Наскільки глибоким є втручання Китаю в окупованій Україні? – CEPA
Переклад iPress – 22 червня 2026, 11:53
Україна змінює динаміку далекобійної війни. Чому росії буде дедалі важче – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна змінює динаміку далекобійної війни. Чому росії буде дедалі важче – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 червня 2026, 08:27
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється