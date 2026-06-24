Мерц підтримав ідею подальшого підвищення пенсійного віку у ФРН

Уряд ФРН розраховує, що реформу вдасться схвалити до літніх канікул у липні.

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц виступив на підтримку ініціативи, яка передбачає поступове підвищення пенсійного віку в країні.

Про це повідомив The Guardian.

"Жоден громадянин не повинен перейматися через це", – сказав Мерц, додавши, що такі заходи дозволять запобігти краху пенсійної системи, а молодь зможе розраховувати в майбутньому на гарантовану пенсію.

Спеціальна експертна комісія 23 червня представила свої висновки щодо можливої реформи, в яких йдеться про те, що вік виходу на пенсію має враховувати зростання тривалості життя в країні.

Канцлер заявив, що "всі елементи пакету цієї реформи мають бути впроваджені швидко". Уряд ФРН розраховує, що реформу вдасться схвалити до літніх канікул у липні.

Профспілки розкритикували пропозицію уряду, вказавши на те, що підвищення віку карає працівників, які виконують важку фізичну роботу, від яких не можна очікувати високої продуктивності після 60 років.

Наразі вік виходу на пенсію становить 66 років. Згідно з планом, ухваленим близько 20 років тому, у 2030-х роках він підвищиться до 67 років. Тепер же, якщо ідеї уряду будуть реалізовані, то до 2090-х років він може становити близько 70 років.