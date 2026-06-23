Українська оборонна промисловість отримала одну з найвищих оцінок ЄС

Виробництво зброї зросло у 50 разів з 2022 року.

Українська оборонна промисловість отримала одну з найвищих оцінок від представників ЄС.

Про це заявив єврокомісар з питань оборони й космосу Андрюс Кубілюс на Європейському саміті з оборони й безпеки у Брюсселі 23 червня.

За його словами, саме розвиток оборонної промисловості став одним із ключових чинників, що дозволили Україні адаптуватися до сучасної війни та змінити її характер. Кубілюс нагадав, що держсекретар США Марко Рубіо та президент Фінляндії Александр Стубб раніше називали українську армію найсильнішою в Європі та найкраще пристосованою до сучасних бойових дій.

"Але чому вони вважають українську армію найкращою? Моя відповідь: не лише тому, що Україна має хоробрих солдатів і розумних командирів, а й тому, що її оборонна промисловість є найкращою і найінноваційнішою", – заявив єврокомісар, навівши приклад стрімкого розвитку виробництва безпілотників після початку повномасштабного вторгнення.

Кубілюс закликав ЄС інтегрувати Україну до спільної оборонної промисловості, оборонного ринку та майбутнього Європейського оборонного союзу, а також переймати український досвід швидкого та масштабного виробництва озброєнь.

Окремо посадовець звернув увагу на темпи виробництва зброї в росії, яка досі виготовляє більше оборонної продукції, ніж увесь ЄС, що створює додаткові ризики для безпеки континенту. "Це створює спокусу для путіна. Національні парламенти повинні запитати свої уряди: чому наші оборонні індустрії не масштабуються, попри зростання фінансування?", – наголосив Кубілюс.

Як приклад ефективності українського ОПК він навів зростання виробництва у 50 разів з 2022 року, завдяки чому Україна вийшла на рівень, який наразі "здатна виробляти оборонна промисловість Німеччини чи Франції за рік".