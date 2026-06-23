Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Українська оборонна промисловість отримала одну з найвищих оцінок ЄС

23 червня 2026, 17:58
Українська оборонна промисловість отримала одну з найвищих оцінок ЄС
Фото: з вільного доступу
Виробництво зброї зросло у 50 разів з 2022 року.

Українська оборонна промисловість отримала одну з найвищих оцінок від представників ЄС.

Про це заявив єврокомісар з питань оборони й космосу Андрюс Кубілюс на Європейському саміті з оборони й безпеки у Брюсселі 23 червня.

За його словами, саме розвиток оборонної промисловості став одним із ключових чинників, що дозволили Україні адаптуватися до сучасної війни та змінити її характер. Кубілюс нагадав, що держсекретар США Марко Рубіо та президент Фінляндії Александр Стубб раніше називали українську армію найсильнішою в Європі та найкраще пристосованою до сучасних бойових дій.

"Але чому вони вважають українську армію найкращою? Моя відповідь: не лише тому, що Україна має хоробрих солдатів і розумних командирів, а й тому, що її оборонна промисловість є найкращою і найінноваційнішою", – заявив єврокомісар, навівши приклад стрімкого розвитку виробництва безпілотників після початку повномасштабного вторгнення.

Кубілюс закликав ЄС інтегрувати Україну до спільної оборонної промисловості, оборонного ринку та майбутнього Європейського оборонного союзу, а також переймати український досвід швидкого та масштабного виробництва озброєнь.

Окремо посадовець звернув увагу на темпи виробництва зброї в росії, яка досі виготовляє більше оборонної продукції, ніж увесь ЄС, що створює додаткові ризики для безпеки континенту. "Це створює спокусу для путіна. Національні парламенти повинні запитати свої уряди: чому наші оборонні індустрії не масштабуються, попри зростання фінансування?", – наголосив Кубілюс.

Як приклад ефективності українського ОПК він навів зростання виробництва у 50 разів з 2022 року, завдяки чому Україна вийшла на рівень, який наразі "здатна виробляти оборонна промисловість Німеччини чи Франції за рік".

НімеччинаФранціяоборонаЄвросоюзвійна в УкраїніАндрюс Кубілюс

Останні матеріали

Американські консерватори гуртуються на підтримку України. росія залишається ворогом США – CEPA
Політика
Американські консерватори гуртуються на підтримку України. росія залишається ворогом США – CEPA
Переклад iPress – 23 червня 2026, 15:58
Гуру, учениця та таємні меморандуми. Хто керував діями директорки національної розвідки США – Washington Post
Політика
Гуру, учениця та таємні меморандуми. Хто керував діями директорки національної розвідки США – Washington Post
Переклад iPress – 23 червня 2026, 12:12
Україна виснажує російську логістику в тилу й на окупованих територіях. росія не встигає відновлювати те, що втрачає – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Україна виснажує російську логістику в тилу й на окупованих територіях. росія не встигає відновлювати те, що втрачає – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 23 червня 2026, 07:58
Утопія насильства. Невивчений урок війни з Іраном – Тімоті Снайдер
Політика
Утопія насильства. Невивчений урок війни з Іраном – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 22 червня 2026, 13:45
За лінією фронту. Наскільки глибоким є втручання Китаю в окупованій Україні? – CEPA
Політика
За лінією фронту. Наскільки глибоким є втручання Китаю в окупованій Україні? – CEPA
Переклад iPress – 22 червня 2026, 11:53
Україна змінює динаміку далекобійної війни. Чому росії буде дедалі важче – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна змінює динаміку далекобійної війни. Чому росії буде дедалі важче – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 червня 2026, 08:27
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". КДБ розставляє пастку. Частина 6 – Крейґ Анґер
Переклад iPress – 19 червня 2026, 14:00
НАТО потрібна нова стратегічна карта. Її головний маршрут тепер проходить через Варшаву – Ендрю Міхта
Політика
НАТО потрібна нова стратегічна карта. Її головний маршрут тепер проходить через Варшаву – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 19 червня 2026, 12:27
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється