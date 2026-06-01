москва хоче ''нового формату'' переговорів зі США – NYT

01 червня 2026, 18:19
Фото: Reuters
кремль вважає неефективними епізодичні візити американських емісарів і пропонує змінити формат мирних переговорів.

росія заявила про втому від періодичних візитів спецпосланців президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера та закликала до зміни формату мирних переговорів.

Про це пише загета The New York Times.

За даними видання, москва хоче перейти до стабільного дипломатичного процесу з постійними робочими групами та регулярними зустрічами. Також кремль нібито зацікавлений у призначенні американського посла в рф.

У публікації зазначається, що частина американських експертів визнає складність таких переговорів і наголошує, що зовнішня політика потребує тривалого та послідовного процесу, а не швидких результатів.

Водночас у матеріалі підкреслюється, що Дональд Трамп неодноразово заявляв про складність досягнення домовленостей між сторонами та зміну позицій учасників переговорного процесу.

Також раніше Зеленський заявив, що маємо вікно для переговорів з росією до зими.

 

