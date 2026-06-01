Зеленський: Маємо вікно для переговорів з росією до зими

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має вікно для переговорів із росією про завершення війни, яке "буде відкритим до наступної зими".

Зеленський зазначив, що це обговорювалося з американською стороною.

"Починаючи з грудня 2025 року росія почала втрачати ініціативу на полі бою. У січні 2026 року я сказав нашим американським партнерам: "Вважаю, що є вікно для переговорів, бо щомісяця росія втрачатиме все більше і більше своїх військ". Зараз вони не можуть окупувати за місяць більше території, ніж ми звільняємо. Тому я вважаю, що нам потрібно знайти дипломатичний шлях – сісти й говорити – до початку наступної зими", – сказав президент.

Він зазначив, що це залежить "від внутрішнього тиску на путіна з боку його суспільства", а також – від санкційного тиску США та Європи на росію. Зеленський також припустив, хто міг би представляти Європу на переговорах.

"Є формат E3 – Велика Британія, Франція та Німеччина. Не знаю, чи це найкращий формат, але вважаю, що ці країни могли б бути перемовниками від Європи. У нас також є надійні партнери з країн Північної Європи. Туреччина завжди хотіла бути посередником, і ми мали певні успіхи у поверненні наших військовополонених з їхньою допомогою. Хто зрештою представлятиме Європу? Це мають вирішити Україна та Європа. Але не менш важливо, щоб Росія була готова до діалогу та присутності Європи", – сказав він.