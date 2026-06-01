Понад 500 заводів білорусі працюють на російську армію – AP

Мінськ постачає москві зброю і компоненти для ракет, а також готує новий полігон на Гомельщині.

білорусь може знову стати плацдармом для удару кремля по Україні як це було у лютому 2022 року.

Про це пише агентство Associated Press.

Дослідницьке об'єднання колишніх білоруських силовиків BELPOL, яке виступає проти режиму лукашенка, з'ясувало: понад 500 промислових підприємств білорусі залучені до виготовлення зброї та боєприпасів, ремонту військової техніки та логістики для російської армії. Білоруська промисловість фактично інтегрована у воєнну машину кремля.

"Режим лукашенка досить серйозно втягнутий у війну", – заявив агентству голова BELPOL Володимир Жигар.

Хоча безпосередньо в боях білоруські військові не беруть участі, Мінськ забезпечує москві куди важливіше: території для розміщення російської ядерної зброї та військової інфраструктури, виробничі потужності для компонентів озброєнь, навчальні полігони, лікарні для поранених окупантів і коридор для спільних навчань. Окремий доказ глибини промислової кооперації навів уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк. За його словами, у фрагментах балістичної ракети "Орєшнік", якою росія вдарила по Україні 24 травня, виявили мікрочіпи білоруського виробництва. Власюк закликав західних союзників посилити контроль за дотриманням санкцій проти білорусі.

За офіційними даними, збройні сили білорусі налічують лише 48 600 військових – мізерна цифра порівняно з російськими 1,5 мільйона. У разі війни Мінськ готовий мобілізувати до 290 тисяч, але цим людям ще треба видати зброю і навчити їх воювати.

Українська Державна прикордонна служба не фіксує накопичення військ біля кордону, яке свідчило б про підготовку прямого вторгнення. Натомість на території Ббілорусі, за повідомленнями ЗМІ, готують новий навчальний полігон у Гомельській області – ближче до українського кордону, що збільшує ризик "навчальних" провокацій або раптових перекидань техніки.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська в коментарі AP застерегла Захід від недооцінки загрози.