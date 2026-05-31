Румунія пригрозила росії новими дипломатичними кроками через Шахеди

Румунія може вдатися до жорсткіших дипломатичних заходів проти москви, якщо випадки залітання російських ударних дронів на її територію повторюватимуться.

Про це заявив президент Румунії Нікушор Дан, пише з BBC.

Главу держави запитали, чи розглядає Бухарест додаткові кроки після недавнього інциденту в місті Галац, де російський безпілотник врізався в житловий будинок. Раніше Румунія вже закрила російське консульство в Констанці та вислала одного з російських дипломатів.

За словами Дана, влада очікує, що кремль не допускатиме ситуацій, які становлять загрозу для громадян Румунії.

"Я сподіваюся, що вони зупиняться. Якщо ж ні – існують інші заходи, які можуть бути вжиті. Наприклад, вислання посла. Є певна ієрархія дипломатичних кроків", – сказав президент.

Він наголосив, що у Бухареста немає сумнівів щодо походження безпілотника. За його словами, румунські експерти змогли ідентифікувати апарат як російський "Герань-2", порівнявши уламки з іншим дроном цього типу, який раніше впав на території країни та не вибухнув.

Президент також повідомив, що, за висновками слідства, безпілотник ніс щонайменше 30 кілограмів вибухівки.

Нагадаємо, у ніч на 29 травня російський ударний дрон врізався в дах багатоповерхового будинку в Галаці. Внаслідок вибуху було пошкоджено покрівлю та сталася пожежа в квартирі на верхньому поверсі. Постраждали двоє людей.

Цей випадок став найсерйознішим інцидентом від початку повномасштабної війни, пов'язаним із потраплянням російських ударних безпілотників на територію Румунії.

