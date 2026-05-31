Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Бундесвер: Європа не встигає переозброїтися без чітких сигналів США

31 травня 2026, 13:11
Бундесвер: Європа не встигає переозброїтися без чітких сигналів США
bmvg.de
Європейські союзники потребують визначеності щодо майбутньої ролі США в НАТО.

Європі необхідні чіткі сигнали від США щодо майбутньої військової співпраці, оскільки континент не здатен миттєво компенсувати можливі зміни в американській присутності.

Про це заявив генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр в інтерв’ю Bloomberg.

Коментуючи заяви міністра оборони США Піта Гегсета щодо необхідності більшої самостійності Європи в питаннях безпеки, Броєр зазначив, що Німеччина вже суттєво збільшує оборонні витрати та планує досягти рівня 3,5% ВВП на оборону до 2029 року – на шість років раніше від попередніх домовленостей у межах НАТО.

Водночас, за його словами, вимоги США щодо посилення європейської відповідальності за власну безпеку створюють серйозні виклики, адже нарощування оборонних спроможностей потребує часу.

"Ми всі розуміємо, що маємо дбати про свою безпеку самостійно, що маємо взяти на себе більшу відповідальність, але ми не можемо так швидко наростити необхідні потужності", – визнав Броєр.

Він наголосив, що для Європи не є принциповим, чи американські сили будуть заздалегідь розміщені на континенті, чи прибуватимуть у разі потреби з-за океану. Водночас ключовим є наявність чіткої узгодженої позиції США.

За словами генерала, у разі скорочення американської військової присутності європейські країни повинні мати зрозумілий план дій і часові рамки для компенсації цих можливостей.

"Якщо вони виводять свої сили, ми маємо компенсувати ці втрати, тому все має бути чітким, прозорим, і має бути дорожня карта, в які терміни ми маємо це зробити", – підкреслив він.

Раніше глава Пентагону заявив, що США знайдуть спосіб допомогти Україні захиститися.

 

ЄвропаСШАбундесвер

Останні матеріали

Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 29 травня 2026, 13:58
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує
Cуспільство
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує "Королівську подорож" під час війни
29 травня 2026, 13:11
Вірменія обирає між росією та Заходом. Вибори після втрати Нагірного Карабаху визначать курс країни – CEPA
Політика
Вірменія обирає між росією та Заходом. Вибори після втрати Нагірного Карабаху визначать курс країни – CEPA
Переклад iPress – 29 травня 2026, 12:09
Ми спостерігаємо занепад США у реальному часі. Вашингтон дедалі частіше ігнорують і вороги, і союзники – Філліпс О'Брайен
Політика
Ми спостерігаємо занепад США у реальному часі. Вашингтон дедалі частіше ігнорують і вороги, і союзники – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 травня 2026, 08:20
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Політика
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 28 травня 2026, 16:37
Людина у високому замку. Принагідна рецензія на книжку – Тімоті Снайдер
Хліб та Видовища
Людина у високому замку. Принагідна рецензія на книжку – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 28 травня 2026, 12:44
Американський спосіб ведення війни більше не працює. Найпотужніша армія світу програє, коли сила замінює стратегію – Іво Даалдер
Політика
Американський спосіб ведення війни більше не працює. Найпотужніша армія світу програє, коли сила замінює стратегію – Іво Даалдер
Переклад iPress – 28 травня 2026, 08:19
Британська розвідка попереджає про зухвалішу російську загрозу. Кремль переносить війну проти України на ширший європейський фронт – New York Times
Політика
Британська розвідка попереджає про зухвалішу російську загрозу. Кремль переносить війну проти України на ширший європейський фронт – New York Times
Переклад iPress – 27 травня 2026, 15:54
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється