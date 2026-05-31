Бундесвер: Європа не встигає переозброїтися без чітких сигналів США

Європейські союзники потребують визначеності щодо майбутньої ролі США в НАТО.

Європі необхідні чіткі сигнали від США щодо майбутньої військової співпраці, оскільки континент не здатен миттєво компенсувати можливі зміни в американській присутності.

Про це заявив генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр в інтерв’ю Bloomberg.

Коментуючи заяви міністра оборони США Піта Гегсета щодо необхідності більшої самостійності Європи в питаннях безпеки, Броєр зазначив, що Німеччина вже суттєво збільшує оборонні витрати та планує досягти рівня 3,5% ВВП на оборону до 2029 року – на шість років раніше від попередніх домовленостей у межах НАТО.

Водночас, за його словами, вимоги США щодо посилення європейської відповідальності за власну безпеку створюють серйозні виклики, адже нарощування оборонних спроможностей потребує часу.

"Ми всі розуміємо, що маємо дбати про свою безпеку самостійно, що маємо взяти на себе більшу відповідальність, але ми не можемо так швидко наростити необхідні потужності", – визнав Броєр.

Він наголосив, що для Європи не є принциповим, чи американські сили будуть заздалегідь розміщені на континенті, чи прибуватимуть у разі потреби з-за океану. Водночас ключовим є наявність чіткої узгодженої позиції США.

За словами генерала, у разі скорочення американської військової присутності європейські країни повинні мати зрозумілий план дій і часові рамки для компенсації цих можливостей.

"Якщо вони виводять свої сили, ми маємо компенсувати ці втрати, тому все має бути чітким, прозорим, і має бути дорожня карта, в які терміни ми маємо це зробити", – підкреслив він.

Раніше глава Пентагону заявив, що США знайдуть спосіб допомогти Україні захиститися.