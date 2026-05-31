31 травня 2026, 09:41
Ірландію назвали воротами для російської розвідки до Британії
У Лондоні вважають, що через спрощений в'їзд росіяни можуть потрапляти до Британії без додаткових перевірок.

Уряд Великої Британії висловив занепокоєння через візову політику Ірландії, яка може створювати додаткові можливості для проникнення російських агентів до Великої Британії.

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на депутата Європарламенту від Ірландії Баррі Ендрюса.

За його словами, представники британської влади неодноразово звертали увагу на кількість віз, які Ірландія видає громадянам росії. Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну країна видала росіянам близько 14 тисяч віз, схваливши приблизно 90% заявок.

Ендрюс зазначив, що Ірландія не має таких можливостей для спостереження та моніторингу потенційних загроз, як Велика Британія.

Особливе занепокоєння викликає участь Ірландії у Зоні спільних поїздок, до якої також входять Велика Британія, острови Ла-Манш та острів Мен. Завдяки цьому особи, які законно в'їхали до Ірландії, можуть подорожувати до Британії без додаткового прикордонного контролю.

На відміну від більшості країн ЄС, які після початку повномасштабної війни посилили обмеження для громадян рф, Ірландія не входить до Шенгенської зони та застосовує власні правила видачі віз.

Додаткової актуальності дискусії надає те, що вже в липні Ірландія перебере на себе головування в Раді Європейського Союзу. За словами Ендрюса, це може зробити країну більш привабливою ціллю для розвідувальної діяльності та кібератак.

У зв'язку з цим євродепутат закликав провести аудит візової політики щодо громадян росії і білорусі, а також посилити перевірки заявників, зокрема аналізувати їхню активність у соціальних мережах та проводити додаткові співбесіди.

Побоювання щодо російського впливу в Ірландії лунають не вперше. У 2024 році місцеві медіа писали про розслідування щодо одного з ірландських парламентарів через підозри у контактах із представниками російської розвідки. А ще у 2022 році Дублін вислав чотирьох російських дипломатів, яких підозрювали у веденні розвідувальної діяльності під дипломатичним прикриттям.

 
