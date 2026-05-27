Велика Британія та Польща підписали оборонний договір для протидії росії

27 травня 2026, 18:10
Велика Британія та Польща підписали оборонний договір для протидії росії
Фото: Donald Tusk﻿ / Facebook
У планах – виробництво ракет ППО і спільні навчання.
Велика Британія та Польща підписали договір про оборону та безпеку, щоб спільно протидіяти загрозам з боку росії.
 
Про це повідомили прем’єр-міністри країн, передає Bloomberg.
 
За даними медіа, лідери обговорили збільшення гібридних атак росії, серед яких підпали, кібератаки та шпигунство, як на території Великої Британії, так і в Європі.
 
"Цей договір є найбільшим кроком вперед у наших оборонних та безпекових відносинах з Польщею за останнє покоління. Наша колективна робота разом забезпечить безпеку наших країн на довгі роки", – заявив Кір Стармер.
 
У рамках договору Велика Британія та Польща мають на меті запровадити спільне виробництво ракет ППО середньої дальності, а також організовувати масштабні військові навчання. Країни, як передає Bloomberg, "прискорять співпрацю, щоб завадити зловмисним спробам "ворожих державних акторів" посіяти розбрат".
 
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країни також працюватимуть над розробкою сучасних технологій безпілотників. Він також сказав, що "історія вчить, ​​що Польща повинна будувати надійні альянси, які насамперед стримуватимуть потенційних агресорів". Повідомляється, що аналогічні договори Велика Британія уклала з Німеччиною та Францією.

 

