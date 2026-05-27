Велика Британія та Польща підписали оборонний договір для протидії росії

У планах – виробництво ракет ППО і спільні навчання.

Велика Британія та Польща підписали договір про оборону та безпеку, щоб спільно протидіяти загрозам з боку росії.

Про це повідомили прем’єр-міністри країн, передає Bloomberg.

За даними медіа, лідери обговорили збільшення гібридних атак росії, серед яких підпали, кібератаки та шпигунство, як на території Великої Британії, так і в Європі.

"Цей договір є найбільшим кроком вперед у наших оборонних та безпекових відносинах з Польщею за останнє покоління. Наша колективна робота разом забезпечить безпеку наших країн на довгі роки", – заявив Кір Стармер.