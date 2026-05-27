Велика Британія та Польща підписали оборонний договір для протидії росії
27 травня 2026, 18:10
У планах – виробництво ракет ППО і спільні навчання.
Велика Британія та Польща підписали договір про оборону та безпеку, щоб спільно протидіяти загрозам з боку росії.
Про це повідомили прем’єр-міністри країн, передає Bloomberg.
За даними медіа, лідери обговорили збільшення гібридних атак росії, серед яких підпали, кібератаки та шпигунство, як на території Великої Британії, так і в Європі.
"Цей договір є найбільшим кроком вперед у наших оборонних та безпекових відносинах з Польщею за останнє покоління. Наша колективна робота разом забезпечить безпеку наших країн на довгі роки", – заявив Кір Стармер.
У рамках договору Велика Британія та Польща мають на меті запровадити спільне виробництво ракет ППО середньої дальності, а також організовувати масштабні військові навчання. Країни, як передає Bloomberg, "прискорять співпрацю, щоб завадити зловмисним спробам "ворожих державних акторів" посіяти розбрат".
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країни також працюватимуть над розробкою сучасних технологій безпілотників. Він також сказав, що "історія вчить, що Польща повинна будувати надійні альянси, які насамперед стримуватимуть потенційних агресорів". Повідомляється, що аналогічні договори Велика Британія уклала з Німеччиною та Францією.